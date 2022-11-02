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الأربعاء، 02-11-2022 01:49 م

تكيّة أم علي تطلق حملتها التوعويّة تحت شعار "بغذائهم...مستقبلهم بفرق"

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الوكيل الإخباري - أطلقت تكيّة أم علي حملتها التوعويّة للعام الحالي تحت شعار "بغذائهم... مستقبلهم بفرق"، حيث تسلط هذه الحملة الضوء على الدور الذي تقوم تكيّة أم علي في مكافحة الجوع والفقر الغذائي و توفير الدعم الغذائي للأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في جميع محافظات المملكة، وتأثير الغذاء على مستقبل الأطفال المستفيدين من  برنامج الدعم الغذائي المستدام لتكية أم علي..
حيث تهدف هذه الحملة إلى التركيز على أهمية الدعم الغذائي المستدام الذي تقدّمه تكيّة أم علي من خلال برنامج الطرود الغذائيّة الشهرية وتأثيره على أطفال الأسر المستفيدة من تكيّة أم علي والفرق الذي تحدثه إيجاباًعلى صحتهم، ونموهم، ومستقبلهم، وتعليمهم، وتحصيلهم الدراسي، وأحلامهم، وبناء مستقبلهم ، وذلك من خلال حصولهم على غذاء صحي وسليم ومتكامل.
وتهدف الحملة إلى جذب التبرّعات لبرنامج كفالات الأسر والذي يعدمن برامج الإطعام الرئيسية التي تقدمهاتكية أم علي؛ حيث تقوم تكية أم علي بتقديم طرود غذائيّة شهرية تحتوي على مواد غذائية تكفي الأسرة لتحضير 3 وجبات يومياً ولمدة شهر كامل.
فيما تقوم تكيّة أم علي باعتماد الأسر المستفيدة من برامجها وفقاً لشروط ومعايير دقيقة تضمن وصولها للأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة والتي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة و89 قضاء ولواء.
وقال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: "تأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية  حصولالأطفال على الغذاء الصحي المستدام، ودور تكيّة أم علي في دعم أطفال الأسر المستفيدة ليصبحوا أفراداً منتجين ومعتمدين على أنفسهم ويستطيعون بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم".".



و أضاف بلقر :"تعتمد تكية أم علي 20,000  أسرة  ضمن برنامج الطرود الغذائيّة الشهرية، كما يستفيد من البرنامج 54,174 طفل،%70 منهم على مقاعد الدراسة، وإنّنا في تكية أم علي نؤمن بأهمية توفير الغذاء الصحي والسليم  لهؤلاء الأطفال بهدف تنشئة جيلٍ طموحٍ مليئ بالإمكانيات ، من خلال تأمين  التغذية السليمة لهم".

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ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 تهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.


 




 

 


 

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