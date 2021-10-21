تكية أم علي تطلق مشروعاً وطنياً لزيادة نسبة التطعيم لكوفيد-19

الوكيل الاخباري - بهدف توفير المطعوم لأكثر من 100 ألف فرد مستفيد من تكية أم علي وانطلاقاً من دور مؤسسات المجتمع المدني التوعوي وبهدف التصدي لفيروس كوفيد-19 وتحفيز جميع فئات المجتمع الأردني لتلقي المطعوم وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أطلقت تكية أم علي المشروع الوطني التوعوي للتصدي لجائحة كوفيد -19 والذي تم خلاله افتتاح مركز تطعيم تكية أم علي بتمويل من شركة (كيه بي دبليو) KBW في موقع تكية أم علي في منطقة المحطة، حيث تم توفير مطعوم كوفيد-19 في المركز للأفراد المستفيدين وغير المستفيدين من برامج تكية أم علي، وتم ادراج المركز في منصة التسجيل لتطعيم كوفيد-19 تحت اسم مركز تطعيم تكية أم علي/ KBW .



وباشرت تكية أم علي في المرحلة الأولى من المشروع بعقد لقاءات توعوية مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني الشريكة لتكية أم علي في كل من إقليم الوسط والشمال والجنوب وبحضور العميد الركن حاتم الزعبي نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، كما تم توجيه رسائل توعوية عبر مركز الاتصال الهاتفي الخاص بتسجيل ومتابعة الأسر المستفيدة من تكية أم علي بهدف تحفيز جميع فئات المجتمع ممن هم فوق الـ 12 عام على تلقي مطعوم كوفيد-19.

اضافة اعلان



ويشمل المشروع على إنشاء مراكز تطعيم متنقلة لدى شركاء تكية أم علي و البالغ عددهم 330 جمعية وهيئة شريكة، وذلك بهدف توفير المطعوم لأكثر من 100 ألف فرد مستفيد من تكية أم علي في كافة محافظات المملكة بهدف التسهيل على جميع فئات المجتمع الحصول على المطعوم من خلال توفير مراكز تطعيم متنقلة في المناطق التي تفتقر لمراكز تطعيم قريبة من أماكن سكن فئة من المجتمع الأردني ليتم ذلك بالتزامن مع توزيع الطرود الغذائية الشهرية من تكية أم علي في الجمعيات والهيئات الشريكة.



من ناحيتة قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر:" أطلقت تكية أم علي المشروع الوطني التوعوي للتصدي لجائحة كوفيد-19 بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، و يأتي هذا المشرع إيماناً بدور تكية أم علي في المسؤولية والحماية المجتمعية وتوحيد وتظافر الجهود الوطنية التي تصب بدورها في مصلحة الوطن والأسر المستفيدة من تكية أم علي."



وأضاف: " تم إنشاء مراكز تطعيم متنقلة في كافة محافظات المملكة لتتزامن مع توزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المستفيدة من تكية أم علي بهدف التسهيل على الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي"



تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.







