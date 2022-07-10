تكيّة أم علي توزع لحوم الأضاحي الطازجة على 2,840 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - باشرت تكية أم علي اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس السبت، على عدد من الأسر المحتاجة والمستفيدة من برامج تكية أم علي في كل من محافظة العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء وإربد.

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واستفاد من لحوم الأضاحي الطازجة لهذا العام 2,840 أسرة محتاجة ،فيما بدأت تكية أم علي بعمليةَ أداء الأضاحي المحليّة والخارجية بعد صلاة العيد مباشرة؛ في مسالخ أمانة عمان، والمسالخ المعتمدة لديها خارج الأردن حيث تقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرّعين وأداؤها بالنيابة عنهم؛ وذلك بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، ووفقاَ لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر، والنوع، والوزن، والخلو من الأمراض والعيوب.



وتقوم تكيّة أم علي بأداء الأضاحي داخل وخارج الأردن، حيث تبلغ تكلفة الأضاحي المحلية والتي يتم أداؤها في مسالخ أمانة عمان 170 دينار، وتوزّع طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أما الأضحية الخارجية والتي يتم أداؤها في أستراليا فتبلغ تكلفتها 120 دينار، حيث تشمل التكلفة الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن، ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة من برامجها على مدار العام وفي جميع محافظات المملكة بهدف تعظيم الفائدة للأسر المحتاجة.





من جهته شكر مدير عام تكيّة أم علي، سامر بلقر متبرّعي تكية أم علي قائلاً: "نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم بتكية أم علي وتوكيلها بأداء أضاحيهم، فبفضل ثقتهم بنا وسعيهم الموصول لعمل الخير، ستتمكن تكية أم علي من توفير لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة على مدار العام وسيتم توزيع أكتاف الأضاحي إلى الأسر المحتاجة في فلسطين."

وفي سياق متصل أكد بلقر أن تكيّة أم علي مستمرة في جهودها الدؤوبة لدعم الأسر المحتاجة والأشد فقراً في جميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أن تكية أم علي كانت وما تزال ملتزمة بمبدأ الشفافية والعدالة في عملها الإنساني مع الأسر المحتاجة.

كما تتيح تكية أم علي للمتبرّعين فرصة معرفة موعد أداء أضاحيهم وتتبعها خلال أيام العيد؛ عن طريق إدخال رقم الوصل المالي عبر موقعها الإلكتروني TUA.jo، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي لتكية أم علي من خلال البحث عن TUA لتحميل التطبيق.

تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.















