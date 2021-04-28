تكية أم علي توزّع لحوم الأضاحي على 6,315 أسرة محتاجة في الضفة الغربية

الوكيل الاخباري - للسنة الحادية عشرة على التوالي وفي الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، قامت تكية أم علي بتوزيع أكتاف الأضاحي التي وكّلها المتبرعين بأدائها في عام 2020 على 6,315 أسرة محتاجة في فلسطين، وذلك بما يعادل 2,105 أضحية، ضمن مشروع تكاتف والذي يقام بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وصندوق الزكاة الفلسطيني.



وقد قامت تكية أم علي بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في 12 محافظة في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع 49 لجنة زكاة وجمعية خيرية، حيث اعتادت تكية أم علي خلال السنوات السابقة توزيع أكتاف الأضاحي على الأسر المحتاجة في الضفة الغربية.

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وخلال فترة عيد الأضحى تقوم تكية أم علي بأداء الأضاحي في أستراليا نيابةً عن المضحّين، ويقوم وفد من تكية أم علي يرافقه مفتٍ من دائرة الإفتاء العام الأردنية بالإشراف على عملية أداء الأضاحي والتأكد من أدائها وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر والنوع والخلو من الأمراض.



وتبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في الأردن 150 دينار وأما الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا فتبلغ تكلفتها 100 دينار ويشمل ثمنها الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة من تكية أم علي على مدار العام.



من جهته، قال مدير عام تكية أم علي: "اعتادت تكية أم علي وضمن مشروع تكاتف على إيصال لحوم الأضاحي التي قامت بأدائها نيابةً عن المتبرعين لأهلنا في الضفة الغربية. وبفضل ثقة متبرعينا، قامت تكية أم علي بأداء أكثر من22,000 أضحية خلال عام 2020، ووزعتها على الأسر المحتاجة التي تقطن في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة لقيامها بإيصال كتف الأضحية إلى أهلنا من الأسر المحتاجة في فلسطين."



يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.