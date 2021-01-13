تكية أم علي توزّع 322,453 طرد غذائي شهري خلال عام 2020

الوكيل الاخباري - مع نهاية عام 2020، قامت تكية أم علي بالإعلان عن إنجازاتها خلال العام ضمن برامج الإطعام لديها والتي أثّرت على حياةِ الأسر المستفيدة من برامجها وتعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وقد أوضحت تكية أم علي أنها قد قامت بتوزيع 322,453 طرد غذائي شهري خلال عام 2020 على الأسر المحتاجة و الأكثر تضرراً من الجائحة في كافة محافظات المملكة، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تكفي الأسرة لتلبية احتياجاتها التغذوية اليومية لمدة شهر كامل.

لتكون تكية أم علي قد وزّعت 2,348,934 طرداً غذائياً، منذ انطلاقتها عام 2003 على الأسر المحتاجة وغير القادرة على تأمين قوت يومها في الأردن.



واستجابةً للأوضاع الناتجة عن جائحة كورونا، استبدلت تكية أم علي برنامج الوجبات اليومية الساخنة" عابر سبيل" والذي اعتادت إقامته في مقرّها الرئيسي في عمّان، بتوزيع وجبات طعام ساخنة على منازل الأسر المحتاجة التي كانت تتردد على مقر تكية أم علي يومياً لتناول وجبة الغداء الساخنة والتي تحتوي على مصدر نشويات وبروتين وحلويات وفواكه.



كما استعاضت تكية أم علي في شهر رمضان المباركعن برنامج موائد الرّحمن الذي اعتادت أن تقيمه يومياً خلال الشهر الفضيل من كل عام لاستقبال الصائمين من أطفال ونساء وكبار السن بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على منازل الأسر المحتاجة، وقامت بتقديم 51,942 وجبة إفطار صائم ووزعتها على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة.



كما استقبلت تكية أم علي توكيلات المضحّين خلال عام 2020 لأداء الأضاحي وقامت بأداء 22,000 أضحية نيابةً عن متبرّعيها، ليتم توزيع لحومها على الأسر المحتاجة طوال العام في الأردن وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة.



وقال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: "كان العام المنصرم عاماً صعباً على العالم أجمع، ولكن المعاناة الأكبر قد كانت على الأسر المحتاجة والهشة نحو انعدام الأمن الغذائي، حيث أن هذه الأسر وفي الوضع الطبيعي كانت غير قادرة على تأمين قوت يومها.

واستطاعت تكية أم علي أن تستجيب للجائحة بكل فاعلية وتمكّنت من تأمين الدعم الغذائي لآلاف الأسر على مدار العام."



وأضاف قائلا: "كل ذلك كان ممكناً بفضل شركائنا من متبرّعين ومتطوعين وداعمين استمروا بدعم برامج تكية أم علي في ظل الظروف الصعبة التي مرّت بها، ونأمل أن يكون عام 2021 عاماً مليئاً بالعطاء والآفاق الجديدة لمؤسستنا لنبلغ رؤيتنا في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع."



تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، والتي تحتوي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.



