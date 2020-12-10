تكية أم علي توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة خطوات

الوكيل الاخباري - وقعت تكية أم علي اتفاقية شراكة مع مؤسسة خطوات في الأردن، بهدف التعاون في الحد من تبعات جائحة كورونا على الأسر المتعففة وذلك من خلال دعم برامج تكية أم علي للدعم الغذائي المستدام ومساعدتها في مكافحة الفقر الغذائي في المملكة.

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وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي، والسيدة ريان غوشة، المديرة الإقليمية لتطوير البرامج والتواصللمؤسسة خطوات .



وبموجب الاتفاقية، قامت مؤسسة خطوات بتقديم الدعم المالي لتكية أم علي من أجل توفير طرود غذائية وصحية شهرية لـ693 أسرة مستفيدة من برامج تكية أم علي في مختلف محافظات المملكة، على أن يتم توزيعها خلال الشهر الجاري.



ومن جهته، أعرب مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلاً: "من المهم جداً أن نعي الدور الذي تلعبه المنظمات والجمعيات في دعم بعضها البعض. ويسعدنا في تكية أم علي أن نرى مؤسسة خيرية أخرى مؤمنةً برؤيتنا المتمثلة في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع. حيث نشترك جميعاً في غايتنا نحو مساعدة الفئات الأقل حظاً ومدّ يد العون للأسر المحتاجة في الأردن."



وأضاف: "تعبّر هذه الشراكة عن أسمى معاني التكافل الاجتماعي والحس العالي بالمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها جميعاً، والتي أثّرت بشكلٍ خاص على الأسر المحتاجة والمستفيدة من برامج تكية أم علي والتي تقع جميعها تحت خط الفقر الغذائي."



ومن جهتها، قالت ريان غوشة، المديرة الإقليمية لتطوير البرامج والتواصل لمؤسسة خطوات: " أطلقت مؤسسة خطوات مطلع العام برنامج إغاثي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعيةلجائحة كوفيد 19، حيث قامت المؤسسة باستبدال البرنامج الرياضي ببرنامج إغاثة طارئ وجهت من خلاله جميع مواردها المالية والبشرية نحو اغاثة عشرات الالاف من العائلات المتعففة والجمعيات والمراكز المعوزة في فلسطين والأردن ولبنان.



وقد تمكنت المؤسسة من تحقيق إنجازات عديدة ضمن إطار هذه المبادرة وذلك من خلال الشراكات التي تم تأسيسهامع منظمات وجمعيات عدة منها تكية أم علي، والتي تعكس التشاركية والتضامن لخلق مجتمع متكامل لمجابهة هذا التحدي."



ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي تعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري إلى 20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، والتي تحتوي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.



مؤسسة خطوات هي مؤسسة تنموية تأسست عام س في المملكة المتحدة بهدف توفير برامج رياضية صحية للأطفال ذكور واناث من عمر ٨-١٦عامًا في فلسطين والأردن ولبنان مع التركيز على مخيمات اللاجئين والمناطق الأكثر تهميشاً وتوفر لهم بدائل حضارية تشجعهم على تغيير سلوكهم نحو الأفضل وتتيح لهم فرصة التواجد في مكان آمن لتمضية أوقات فراغهم بعيداً عن الشوارع.

تقوم المؤسسة أيضا ببناء قدرات الشباب من خلال تدريب وتوظيف القادة في المجتمعات المحلية كمدربين لتقديم البرامج الرياضي بالإضافة الى بناء شراكات مع اندية ومراكز رياضية محلية في المناطق المهمشة والتي تساعد في تطبيق البرنامج.

منذ التأسيس، نجحت خطوات الوصول الى أكثر من ٣٠،٠٠٠ طفل و٢،٠٠٠ مدرب وأكثر من ١٠٠ نادي ومركز رياضي من المهمشين اجتماعياً واقتصادياً وتحقيق نسبة متساوية بين الأطفال الذكور والاناث وصلت الى ٥٠٪ لكليهما.



