تلسكوب تنتج باقة مميزة من البرامج الرمضانية محلياً وعربياً

الوكيل الاخباري -
في سباق إنتاج البرامج في شهر رمضان المبارك كل عام، نرى العشرات بل و
أحياناً المئات من البرامج المتنوعة التي تُبّث على المحطات التلفزيونية و
الإذاعية بالإضافة إلى ما يُبّثُ حصراً على اليوتيوب و وسائل التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان
هذه السنة برز و بشكل لافت بين جميع هذه الإنتاجات برامجُ محلية و
بطابعٍ اجتماعيٍ و كوميدي غزت شاشاتِنا و هواتفَنا و كانت المتنفسَ لملايينِ
المشاهدينَ في الأردن و الوطن العربي و بتقنياتِ تصويرٍ و إنتاجٍ عالية.
كمين، بتهون، مطبخ لورنس، Done Deal، ربحان مع جوان و ليان و غيرُها من البرامج
ترافقنا بشكلٍ يومي قبل و بعد الإفطار و يقدمها مشاهير وسائل الاجتماعي في الأردن
و بإدارة و إنتاج شركة تلسكوب الناشئة و التي أثبتت قدراتها و رؤيتها في وقت قياسي،
كانت برامج نوعية و جديدة في إظهار مشاهير التواصل الاجتماعي بصورة مختلفة عمّا
نراه من خلال منصاتهم و بطريقة سلطت الضوء على جوانب لم يكن يعرفها متابعوهم.
شركة تلسكوب و خلال عامين فقط استطاعت أن تحجز مكاناً لها في طليعة
شركات الإنتاج الأردنية بما توفره من طاقم عمل بخبرات كبيرة و إمكانيات عالية، و
هي اليوم تضع الاستراتيجيات للتوسع و الوصول إلى المشاهد العربي في كل مكان، من
خلال الاستمرار في إنتاجاتها طوال العام بمحتوىً متنوع يخدم المشاهد و يُثري
المحتوى العربي.
أرقام مشاهدات عالية و متزايدة يوماً بعد يوم نلمسها من خلال هذه
البرامج تعطينا دليلاً واضحاً على توجه المشاهدين إلى اليوتيوب و غيره من
التطبيقات المتواجدة في فضاء الإنترنت الواسع و حاجتنا لزيادة المحتوى العربي و
تنويعه ليرضي جميع الأذواق، و هو ما نراه في شركة تلسكوب التي تسير إلى الأمام و
بخطواتٍ مدروسة.
تجربة تلسكوب في استقطاب المشاهير و إنتاج برامج متخصصة، تسلط الضوء
على حاجة المشاهد العربي لهكذا محتوى خصوصاً مع ندرة المحتوى العربي على الإنترنت
مقارنةً بعدد المشاهدين.
تلسكوب و موضوع و غيرها من الشركات الريادية الأردنية نراها اليوم
تحجز مكاناً في الصدارة في سباقٍ محموم على مستوى الوطن العربي لتكون من أوائل الشركات
المتخصصة في رَفدِ المحتوى العربي و لتكون حاضناتٍ جاذبة في سوقٍ يعتبر ناشئاً و
جديداً.