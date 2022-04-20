تلسكوب تنتج باقة مميزة من البرامج الرمضانية محلياً وعربياً

الوكيل الاخباري -

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في سباق إنتاج البرامج في شهر رمضان المبارك كل عام، نرى العشرات بل و أحياناً المئات من البرامج المتنوعة التي تُبّث على المحطات التلفزيونية و الإذاعية بالإضافة إلى ما يُبّثُ حصراً على اليوتيوب و وسائل التواصل الاجتماعي.هذه السنة برز و بشكل لافت بين جميع هذه الإنتاجات برامجُ محلية و بطابعٍ اجتماعيٍ و كوميدي غزت شاشاتِنا و هواتفَنا و كانت المتنفسَ لملايينِ المشاهدينَ في الأردن و الوطن العربي و بتقنياتِ تصويرٍ و إنتاجٍ عالية.كمين، بتهون، مطبخ لورنس، Done Deal، ربحان مع جوان و ليان و غيرُها من البرامج ترافقنا بشكلٍ يومي قبل و بعد الإفطار و يقدمها مشاهير وسائل الاجتماعي في الأردن و بإدارة و إنتاج شركة تلسكوب الناشئة و التي أثبتت قدراتها و رؤيتها في وقت قياسي، كانت برامج نوعية و جديدة في إظهار مشاهير التواصل الاجتماعي بصورة مختلفة عمّا نراه من خلال منصاتهم و بطريقة سلطت الضوء على جوانب لم يكن يعرفها متابعوهم.شركة تلسكوب و خلال عامين فقط استطاعت أن تحجز مكاناً لها في طليعة شركات الإنتاج الأردنية بما توفره من طاقم عمل بخبرات كبيرة و إمكانيات عالية، و هي اليوم تضع الاستراتيجيات للتوسع و الوصول إلى المشاهد العربي في كل مكان، من خلال الاستمرار في إنتاجاتها طوال العام بمحتوىً متنوع يخدم المشاهد و يُثري المحتوى العربي.أرقام مشاهدات عالية و متزايدة يوماً بعد يوم نلمسها من خلال هذه البرامج تعطينا دليلاً واضحاً على توجه المشاهدين إلى اليوتيوب و غيره من التطبيقات المتواجدة في فضاء الإنترنت الواسع و حاجتنا لزيادة المحتوى العربي و تنويعه ليرضي جميع الأذواق، و هو ما نراه في شركة تلسكوب التي تسير إلى الأمام و بخطواتٍ مدروسة.تجربة تلسكوب في استقطاب المشاهير و إنتاج برامج متخصصة، تسلط الضوء على حاجة المشاهد العربي لهكذا محتوى خصوصاً مع ندرة المحتوى العربي على الإنترنت مقارنةً بعدد المشاهدين.تلسكوب و موضوع و غيرها من الشركات الريادية الأردنية نراها اليوم تحجز مكاناً في الصدارة في سباقٍ محموم على مستوى الوطن العربي لتكون من أوائل الشركات المتخصصة في رَفدِ المحتوى العربي و لتكون حاضناتٍ جاذبة في سوقٍ يعتبر ناشئاً و جديداً.