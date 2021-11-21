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الأحد، 21-11-2021 12:00 ص

تمتَّع بتجربة بنكية سهلة وآمنة مع تطبيق إسلامي موبايل من البنك الإسلامي الأردني على منصة AppGallery

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الوكيل الإخباري - تهتم هواوي كثيرًا بتوفير أهم التطبيقات التي يحتاجها المستخدمون على منصتها AppGallery، والتي تُعد واحدةً من أفضل 3 أسواق عالمية موجودة في الساحة حاليًا. ويستخدمُ المنصة- التي توفّر السلاسة والمرونة للجميع- حوالي 550 مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة حول العالم. ولأنَّ العالم الذي نعيشُ به يصبحُ أكثر تطورًا وسرعة في كل لحظة؛ فإنَّ هواوي الرائدة في مجالها تُتقنُ ذلك أيضًا؛ ولذلك قد أضافت تطبيق البنك الإسلامي الأردني (إسلامي موبايل) ليضم مجموعة من التطبيقات الخاصة بالبنوك في الأردن، والتي تساعد مستخدميها على إنجاز معاملاتهم المصرفية بأقصى درجات السرعة والراحة والأمان.

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ويحتوي التطبيق المميّز على العديد من الخدمات والميّزات المهمة منها: خدمة فتح حساب إلكتروني للمتعاملين الجدد دون الحاجة للوصول لأي من فروع البنك، وخدمة تفعيل التسجيل الذاتي من خلال رقم بطاقة الخصم المباشر والرقم السري فقط، كما يُمكنك الاستفادة من خدمة تحديث بيانات العميل (اعرف عميلك) من راحة منزلك وبدقائقٍ معدودة، وتحديث بيانات الاتصال كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني فورًا من خلال رقم بطاقة الخصم المباشر والرقم السري للبطاقة ايضا.


يُمكنك كذلك الاستفادة من خدمة نسيان كلمة السر أو اسم المستخدم من خلال رقم بطاقة الخصم المباشر والرقم السري للبطاقة ودون الحاجة لمراجعة فرعك أو الاتصال بمركز خدمة العملاء، وبإمكانك متابعة نقاطك التي تحصل عليها عند الشراء بإحدى بطاقاتك المصرفية الصادرة عن البنك (فيزا الذهبية والفضية وفيزا سيجنتشر وبطاقة ماستر كارد الذهبية وماستركارد ورد والبطاقات التابعة لها) واستبدالها بنقد من خلال برنامج إسلامي مكافآت (نقاطي)– تطبَّق الشروط والأحكام، إلى جانب خدمة التوقيع الإلكتروني، وخدمة الحوالات المحلية والدولية، بالإضافة إلى خدمة تسديد الفواتير بمختلف أنواعها وبكل سهولة وأمان، وخدمةCliQ للحوالات الفورية بين الحسابات البنكية المحلية، وخدمات المحافظ الإلكترونية.


سارع بتحميل تطبيق البنك الإسلامي الأردني (إسلامي موبايل) عبر منصة AppGallery منهنا، وتمتَّع بتجربة بنكية غير مسبوقة، عنوانها السرعة والسهولة والأمان!


 




 

 


 

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