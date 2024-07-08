تمهيداً لحدث Galaxy Unpacked المرتقب.. سامسونج تمنح عملاءها حول العالم لمحة عن الآفاق الجديدة للذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy

الوكيل الاخباري - قبل انعقاد حدث Galaxy Unpacked في يوليو الجاري، أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات حملة إعلانية عالمية بعنوان "Galaxy AI وصل"، استشرافاً للفصل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy. وبتاريخ 26 يونيو، تم عرض لوحات إعلانية رقمية في مدن عديدة حول العالم، بما في ذلك بانكوك، وبرازيليا، ودبي، ومدينة هوشي منه، ولندن، ومدريد، ونيويورك، وسيول، وطوكيو، ووارسو، وغيرها من المدن العالمية. ويرمز فيديو الحملة – الذي يُظهر مكعباً ثلاثي الأبعاد يدور على سطح مستوٍ، يليه عرض لبرج إيفل وأربع نجوم تمثل Galaxy AI - إلى رحلة سامسونج نحو تقديم تجارب مبتكرة وملهمة لعملائها حول العالم.

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ومن خلال هذه الحملة الإعلانية، تمهّد سامسونج الطريق نحو آفاق واعدة ستحدث تغييراً جذرياً في الطرق التي يعزز بها الناس إبداعهم ويرفعون من إنتاجيتهم ويتواصلون دون عوائق. لا تفوّتوا مشاهدة الفيديو وكونوا على موعد لاكتشاف أحدث الابتكارات المتطورة من سامسونج والقدرات المُبهرة لهواتف Galaxy AI خلال Galaxy Unpacked الذي سيُعقد بتاريخ 10 يوليو 2024.

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