تنظيم حفلات ومناسبات عديدة متوفرة على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري - هل لديك مناسبة قادمة وتود تنظيمها لكنك لا تعلم من أين تبدأ؟ هل ترغب باستئجار صيوان وكراسي وغيرها من الأمور اللازمة للحفلات؟ أصبح بالإمكان القيام بكل ذلك وتنظيم المناسبات والاحتفالات وأنت تجلس في منزلك، وذلك من خلال زيارة قسم خدمات مناسبات وأفراح في عمان على موقع السوق المفتوح الذي يعد أكبر موقع في الأردن لمختلف الخدمات، فهو يقدم خدمات المناسبات بكامل تفاصيلها ومستلزماتها، بدءاً من اختيار الكراسي والطاولات، ومروراً بنوع الزينة، ووصولاً إلى اختيار فرقة الزفة.

اضافة اعلان



قسم خدمات مناسبات وأفراح على السوق المفتوح

عند تنظيم مناسبة أو حفلة لا بد من وجود مجموعة من العناصر الأساسية الترفيهية والممتعة، مثل أحبال الأضوية والكشافات ومنسق الموسيقى والورود وغيرها، وعند الدخول إلى القسم الرئيسي خدمات، ستجد تحته قسم خدمات مناسبات وأفراح الذي ستجد عليه مجموعة من الإعلانات لمختصين في تجهيز وتنظيم الحفلات من الألف إلى الياء، لذلك فإنّ خطوتك الأولى لإقامة حفلة أو مناسبة هي البدء بتصفّح الإعلانات على السوق المفتوح، وبعد أن تجد الإعلان الذي يناسبك، قم بالاتصال المباشر والمجاني مع صاحب الإعلان في أي وقت ومن أي محافظة داخل المملكة، أما إن كنت تود عرض خدمات الحفلات الخاصة بك، يمكنك الإعلان وإرفاق الصور الخاصة بها بشكل مجاني وسهل وسريع.



مميزات السوق المفتوح

أبرز ما يميز موقع السوق المفتوح هو سهولة استخدامه، فهو يوفر واجهة بسيطة خالية من التعقيدات، وذلك من أجل ضمان وصول جميع المستخدمين والزوار إلى طلبهم في أقل وقت ممكن، حيث يتم تصنيف إعلانات العرض والطلب فيه على مختلف المنتجات والأغراض والسلع ضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المنوعة.

تربط منصة السوق المفتوح بين البائعين والمشترين بشكل مباشر لتمكينهم من البيع والشراء أو الحصول على خدمة أو حتى وظيفة دون عناء، وفور دخولك إلى الموقع أو التطبيق، ستظهر لك السلع وفق قوائم رئيسية وفرعية تتيح لك البحث عن ما تريده بكل سهولة.



للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، ومن الجدير بالذكر أنّك ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، بالإضافة إلى أنه يسعى بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، كما ويوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة، مما يعني أنّ إمكانية بيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، وتشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



التواصل مع السوق المفتوح

يعتبر السوق المفتوح أكثر مواقع الإعلانات المبوبة شهرة على مستوى العديد من البلدان، وهو الموقع #1 في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعود ذلك لما يتسم به من خصائص تُسهّل عملية البيع والشراء، فعند رغبتك في شراء سلعة، يمكنك التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي.

لأي استفسارات أو أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.