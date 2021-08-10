الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 12:15 م

تنويه هام لمالكي سيارات كيا في الأردن

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الوكيل الإخباري - نشرت شركة كيا الأردن عبر صفحتها على "الفيسبوك" ، لمالكي مركباتها في الأردن ، وجاء في المنشور : 

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"تنصح كيا الأردن باقتناء طرازات كيا وارد الوكيل أو منطقة الشرق الأوسط سواء كانت السيارة جديدة أو مستعملة ، وذلك لمطابقتها مع المواصفات والمقاييس المحلية للطقس ونوع الوقود وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية تحديث أنظمتها ومتابعة حملات الاستدعاء من خلال الاجهزة المتوفرة لدينا في مراكز الصيانة المعتمدة".

 

تختلف مواصفات وأنظمة السيارات المستوردة من أسواق كوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا عن مثيلاتها من السيارات المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط.

 


 

 




 

 


 

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