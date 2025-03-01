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تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : هذه فروعنا فقط في الأردن

تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : هذه فروعنا فقط في الأردن وليس لنا أي فروع أخرى .. ورمضان مبارك
تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : هذه فروعنا فقط في الأردن وليس لنا أي فروع أخرى .. ورمضان مبارك
السبت، 01-03-2025 08:39 م

الوكيل الإخباري-   إذ تتقدم حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" من الشعب الأردني الكريم، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وإذ تضرع إلى الله تعالى أن يكون شهر خير وبركات على كافة الأردنيين، فإنها تود أن تنوه لكل الزبائن الكرام على امتداد مساحة الوطن، بأنها غير مسؤولة عن أية بضائع أو منتجات تًباع باسم حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده ولا يكون مصدرها فروعنا المعتمدة المعروفة لكل أبناء الشعب الأردني وزوار الأردن الكرام.

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وتؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، بأن فروعنا هي الفروع التي سبق وأعلنا عنها مراراً وتكراراً، وليس لنا علاقة بأي فروع أخرى بشكل مطلق، وليس لنا أي فروع أخرى غيرها.
وفروعنا الحصرية في الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي كالتالي : 

1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- السعودية - الرياض / قرطبة


وأخيراً وليس آخراً، فإن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، ما زالت على ما عهدها عليه الزبائن الكرام، ومنذ عشرات السنين، الأقرب إليهم مذاقاً وتميزاً، كما أنها ما زالت تحافظ على الإرث الذي تركه الأجداد في عاصمتنا الحبيبة عمان حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تاريخها ومن حضارتها وكينونتها.
رمضان كريم، وكل عام والأردن وأهله الكرام بخير.

 
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