تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : هذه فروعنا فقط في الأردن

وتؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، بأن فروعنا هي الفروع التي سبق وأعلنا عنها مراراً وتكراراً، وليس لنا علاقة بأي فروع أخرى بشكل مطلق، وليس لنا أي فروع أخرى غيرها.
وفروعنا الحصرية في الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي كالتالي :
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- السعودية - الرياض / قرطبة
وأخيراً وليس آخراً، فإن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، ما زالت على ما عهدها عليه الزبائن الكرام، ومنذ عشرات السنين، الأقرب إليهم مذاقاً وتميزاً، كما أنها ما زالت تحافظ على الإرث الذي تركه الأجداد في عاصمتنا الحبيبة عمان حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تاريخها ومن حضارتها وكينونتها.
رمضان كريم، وكل عام والأردن وأهله الكرام بخير.
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