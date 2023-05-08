تنويه هام من حلويات حبيبة “الأصل”للشعب الأردني وزوار الأردن وإلى زبائنها في الخارج

الوكيل الاخباري - مرة أخرى، تعود إدارة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، “الأصل”، والتي يديرها الحاج هاني محمود حبيبة “أبو محمود”، لتؤكد للشعب الأردني وزوار الأردن وإلى زبائنها خارج الأردن، بأن لا فروع جديدة لها على الإطلاق سوى الفروع الخمسة المعروفة في عمان وهي فرعي شارع المدينة المنورة، وفرع وسط البلد بجانب البنك العربي، وفرع شارع الملك حسين مقابل مقهى السنترال، وفرع الوحدات شارع مادبا، إضافة إلى فرعي حلويات حبيبة في العاصمة السعودية الرياض.



وتؤكد إدارة حلويات حبيبة “الأصل” مرة أخرى أيضاً على أنه لا علاقة لها بأية فروع أخرى غير هذه الفروع الخمسة في الأردن وفرعي الرياض، وأن لا علاقة لها بأي منتجات غير صادرة عن هذه الفروع حتى لو حملت تلك المنتجات علامة وشعار “حبيبة” الأزرق المعروف لكل الناس، فبمجرد وجود فروع على معلبات هذه المنتجات غير الفروع الخمسة المذكورة، فهذا يعني أنها ليست منتجات “حبيبة الأصل”.



كما نوهت إدارة حلويات حبيبة بأنها لم تفتتح خلال الفترة الماضية أية فروع على الإطلاق حتى لو كانت تحمل ذات الاسم وذات العلامة، فهذه الفروع لا تمت لحلويات حبيبة الأصل بأية صلة.



كما تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده “الأصل” على أنها أطلقت رقم هاتف موحد للتواصي هو 065531555 وذلك من أجل التسهيل على الزبائن، وأن غير هذا الرقم لا يعود لحلويات حبيبة التي يعرفها الأردنيون وزوار الأردن عبر تاريخ الأردن العزيز.

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