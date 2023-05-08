الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام من حلويات حبيبة “الأصل”للشعب الأردني وزوار الأردن وإلى زبائنها في الخارج

الجمارك: ضبط مركبة بداخلها سلاح ناري ومخدرات - صورة

مدير الأمن العام يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة التّميّز الأمنيّ

السفير العضايلة يشارك بندوة إحياء ذكرى النكبة

حقوق الإنسان النيابية: الحريات في الأردن مصونة

تربوية الأعيان تناقش أسباب العنف الجامعي

وزير الزراعة يفتتح ورشة استشراف آفاق تحويل النظام الغذائي

اعلان صادر عن السفارة الأمريكية بالأردن بشأن الفيزا الى اميركا

ديوان الخدمة يعلن اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي - اسماء

تدشين مشروع "ماتشميكر 2" في وادي شعيب

الإثنين، 08-05-2023 07:16 م

تنويه هام من حلويات حبيبة “الأصل”للشعب الأردني وزوار الأردن وإلى زبائنها في الخارج

2202315231428292814485


الوكيل الاخباري - مرة أخرى، تعود إدارة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، “الأصل”، والتي يديرها الحاج هاني محمود حبيبة “أبو محمود”، لتؤكد للشعب الأردني وزوار الأردن وإلى زبائنها خارج الأردن، بأن لا فروع جديدة لها على الإطلاق سوى الفروع الخمسة المعروفة في عمان وهي فرعي شارع المدينة المنورة، وفرع وسط البلد بجانب البنك العربي، وفرع شارع الملك حسين مقابل مقهى السنترال، وفرع الوحدات شارع مادبا، إضافة إلى فرعي حلويات حبيبة في العاصمة السعودية الرياض.

وتؤكد إدارة حلويات حبيبة “الأصل” مرة أخرى أيضاً على أنه لا علاقة لها بأية فروع أخرى غير هذه الفروع الخمسة في الأردن وفرعي الرياض، وأن لا علاقة لها بأي منتجات غير صادرة عن هذه الفروع حتى لو حملت تلك المنتجات علامة وشعار “حبيبة” الأزرق المعروف لكل الناس، فبمجرد وجود فروع على معلبات هذه المنتجات غير الفروع الخمسة المذكورة، فهذا يعني أنها ليست منتجات “حبيبة الأصل”.

كما نوهت إدارة حلويات حبيبة بأنها لم تفتتح خلال الفترة الماضية أية فروع على الإطلاق حتى لو كانت تحمل ذات الاسم وذات العلامة، فهذه الفروع لا تمت لحلويات حبيبة الأصل بأية صلة.

كما تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده “الأصل” على أنها أطلقت رقم هاتف موحد للتواصي هو 065531555 وذلك من أجل التسهيل على الزبائن، وأن غير هذا الرقم لا يعود لحلويات حبيبة التي يعرفها الأردنيون وزوار الأردن عبر تاريخ الأردن العزيز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-08 at 5.00.59 PM

تقدم اليونيسف ودار أبو عبد الله فرصا للتمكين الاقتصادي للشباب الأكثر هشاشة من خلال الزراعة المائية

Capture

كيا تهدف إلى رسم مسارٍ جديد لعصر المركبات المحددة بالبرمجيات SDV من خلال سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المتميزة EV9

WhatsApp Image 2023-05-08 at 1.49.05 PM

آفاق للطاقة توصي بتوزيع 25 % أرباحاً على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها

WhatsApp Image 2023-05-08 at 9.30.00 AM (1)

"أبواب شركة التعليم الإلكتروني الأولى التي تدمج خدماتها بالذكاء الاصطناعي"

WhatsApp Image 2023-05-08 at 9.48.08 AM

فلاورد تفوز بالفضية في جوائز الصناعة الرياضية SPIA 2023

صورة تكريم - يوم المرور

وزير الداخلية يكرم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-06 at 7.14.26 PM

السفير الاسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

2

مصرف الراجحي - الأردن ينضم إلى منصة " بُنى" للمدفوعات العربية

ara

البنك العربي يدعم أنشطة توعوية في متحف الأطفال الأردن

WhatsApp Image 2023-05-01 at 11.05.46 AM

افتتاح فرع ماكدونالدز اربد الرئيسي بحلّته الجديدة

428-4285557_royal-jordanian-airlines-logo-royal-jordanian-airlines-logo

الملكية الأردنية تستقطب 270 ألف زائر إلى الأردن خلال الربع الأول من العام

wwww

زين تطلق الجيل الخامس (5G) وتقدم 100 جيجابايت مجانية