تنويه هام من حلويات حبيبة

الوكيل الاخباري - للأسف الشديد كثرت في الاونة الاخيرة المحلات التي تدعي بإنها تابعة لحلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده وهي غير تابعة لنا.



وحرصاً منا على زبائننا الكرام وتحسباً لعدم التعرض لهذا الاستغلال فإننا ننوه بأن فروع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده بأن هي التالية فقط ولا يوجد لدينا اي فروع آخرى:



1- وسط البلد - دخلة البنك العربي

2- وسط البلد - شارع الملك حسين

3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة

4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة

5- السعودية - الرياض / السليمانية

6- الوحدات - شارع مادبا

*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده.

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