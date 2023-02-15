تنويه هام من حلويات حبيبة

الوكيل الاخباري - للأسف الشديد يوجد بعض المحلات التي أفتتحت مؤخراً وتدعي بإنها تابعة لحلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده وهي غير تابعة لنا ولا تمت لنا بأي صلة ونحن غير مسؤلين عنها ولا عن اي صنف يتم بيعه فيها.



وحرصاً منا على زبائننا الكرام وتحسباً لعدم التعرض لهذا الاستغلال فإننا ننوه بأن فروع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده التي داخل الأردن وخارجه هي الفروع التالية فقط ولا يوجد لدينا اي فروع آخرى:



1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي

2- عمان - الوحدات - شارع مادبا

3- وسط البلد - شارع الملك حسين

4- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة

5- عمان - المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة

6- السعودية - الرياض - السليمانية

7- السعودية - الرياض - قرطبة



ونحن غير مسؤولين عن اي منتجات او بضائع الا التي تباع في الفروع التي تم ذكرها في هذا المنشور.



*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها عن أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده.

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