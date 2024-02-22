تنويه هام من حلويات حبيبة

الوكيل الاخباري -
تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لجميع زبائنه في المملكة الأردنية الهاشمية بأن فروعها هي التالية :اضافة اعلان
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- الوحدات - شارع مادبا
*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. https://www.facebook.com/photo/?fbid=756793259812559&set=a.457793183045903