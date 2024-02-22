تنويه هام من حلويات حبيبة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لجميع زبائنه في المملكة الأردنية الهاشمية بأن فروعها هي التالية :1- وسط البلد - دخلة البنك العربي2- وسط البلد - شارع الملك حسين3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة5- السعودية - الرياض / السليمانية6- الوحدات - شارع مادبا*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده.