الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل كشف حقيقة استشهاد عروسي رفح بعد زواجهما بثلاثة أيام -فيديو

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

الصناعة والتجارة تعلن أبرز ملامح وثيقة السياسة الصناعية

وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

بيان صادر عن السفارة الأردنية في مصر

الخميس، 22-02-2024 02:11 م

تنويه هام من حلويات حبيبة

520238191954174270974


الوكيل الاخباري - تؤكد حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده لجميع زبائنه في المملكة الأردنية الهاشمية بأن فروعها هي التالية :اضافة اعلان


1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية 
6- الوحدات - شارع مادبا

*هذه الصفحة الرسمية والموثقة والتي يتم الإعلان عليها أي معلومات رسمية تخص حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=756793259812559&set=a.457793183045903

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Opt1-1

تجربة صوت غامرة وذكيّة مع أحدث إصدارات Galaxy Buds

WhatsApp Image 2024-02-22 at 9.48.54 AM (1)

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة الدجنية

0D0A6949

مجموعة المطار الدولي ومياهنا تتشاركان من أجل تحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي

Samsung Galaxy Watch Sleep Apnea Feature

سامسونج تحصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة لميّزة "انقطاع التنفّس أثناء النوم" على ساعة Galaxy Watch

WhatsApp Image 2024-02-19 at 4.06.23 PM

متطوعو البنك العربي يشاركون في تنفيذ نشاط برنامج "بيت صغير" بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

9202327111917180838296

شركة البوتاس العربية تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

أخبار متعلقة
Opt1-1

تجربة صوت غامرة وذكيّة مع أحدث إصدارات Galaxy Buds

0D0A6949

مجموعة المطار الدولي ومياهنا تتشاركان من أجل تحسين البنية التحتية للمياه في مطار الملكة علياء الدولي

Samsung Galaxy Watch Sleep Apnea Feature

سامسونج تحصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة لميّزة "انقطاع التنفّس أثناء النوم" على ساعة Galaxy Watch

original

عندك محفظة زين كاش؟.. شارك الآن بفرصة ربح 100 دينار

WhatsApp Image 2024-02-07 at 1.45.04 PM

مجموعة الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

WhatsApp Image 2024-02-03 at 1.23.11 PM

Sundays للسياحة والسفر تدعم منتخب النشامى بعروض مميزة