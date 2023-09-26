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الثلاثاء، 26-09-2023 04:50 م

توتال إنرجيز الأردن تسلم سيارة مازدا 3 للفائز الأول في حملتها "على الجهتين ربحان"

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الوكيل الإخباري - سلّمت شركة توتال إنرجيز الأردن أول سيارة نوع Mazda 3 موديل 2024 مجمركة ومرخصة ومؤمنة ضمن حملتها "على الجهتين ربحان" للفائز الأول السيد محمد السمهوري.
وتسلم الفائز الأول السيد محمد السمهوري مفتاح سيارته المازدا 3، في حفل نظمته الشركة وحضره مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة. 
كما تم السحب على جوائز أخرى مثل وقود مجاني لمدة عام وكانت من نصيب السيد رامي الحوامدة، وجاهز أيفون 14 من نصيب السيد ابراهيم الربعي ، وبلايستيشن 5 لمعمر قزاز، و تلفزيون 75 بوصة من نصيب انور الثلجي وتلفزيون 50 بوصة من نصيب الاء العاصي.
يذكر بأن حملة على الجهتين ربحان مستمرة لغاية 30/9/2023 في جميع محطات توتال إنرجيز المنتشرة في جميع انحاء المملكة

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وسيحصل عملاء توتال إينرجيز الأردن فور تعبئة مركباتهم بـ15 ديناراً أو أكثر من الوقود على بطاقة  "أكشط واربح" لفرصة ربح أكثر من 150 ألف جائزة  فورية وفرص الدخول على السحب على المجموعة الثانية من الجوائز الكبرى والتي تشمل سيارة مازدا 3، وقطع ذهبية، وأيفون 14، وبلايستيشن 5 من خلال تعبئة الاسم ورقم هاتف العميل، ويمكن تسلم الجوائز من المحطة نفسها، أو من مكاتب الشركة الرئيسية في شارع وادي صقرة، قبل نهاية تشرين الأول المقبل.




 




 

 


 

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