الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 01:02 م

توتال الأردن تطلق حملتها السنوية "صيف بعز الشتا مع دفا توتال"

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توتال الأردن، الرائدة في مجال تسويق المنتجات النفطية، وبالشراكه مع شركة فيزا الأردن لخدمات البطاقات، عن إطلاق حملتها السنوية الخاصة بفصل الشتاء تحت عنوان " دفا توتال مش زي اي دفا صيف بعز الشتا". 

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وأتاحت "توتال الأردن" لعملائها شراء احتياجاتهم من أفضل أنواع وقود التدفئة المنزلية / الديزل الثقيل وأكثرها جودة، باستخدام بطاقات فيزا بدون عمولات وتوصيل مجاني لفترة محددة لعدد من محافظات المملكة أبرزها عمّان، وإربد، والزرقاء والسلط، على متن أسطول كبير من الناقلات والصهاريج المتطورة الخاصة بالشركة، ليتم تسليمه لمنازلهم من خلال كوادر فنية مدربة ومؤهلة، وضمن أعلى الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بـ" كوفيد 19".


وأكد العديد من زبائن شركة توتال الأردن عن جودة الديزل الذي توفره الشركة في السوق المحلي، والذي يطابق أيضاً المواصفات القياسية الأوروبية، حيث يأتيهذا التعاون مع فيزا الأردن للتسهيل على عملاء الشركة بتوفير هذا المنتج وإيصاله لهم مجاناً وبدون أية عمولات. 


ويمكن للراغبين بالاستفادة من هذا العرض محدود المدة، الاتصال على مركز اتصال توتال 065008000 


 




 

 


 

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