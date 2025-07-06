توتال للطاقات الأردن تطلق "السلامة على الطريق"

09:22 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة توتال للطاقات، بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، حملة توعوية جديدة تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال في المدارس الحكومية بأهمية السلامة المرورية، لاسيما أولئك الذين يسلكون الطرقات سيراً على الأقدام بشكل يومي للذهاب إلى مدارسهم. اضافة اعلان





وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة، بهدف خلق بيئة أكثر أماناً للأطفال وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور منذ سن مبكرة.



وتضمنت الحملة التي بدأت اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 حزيران 2025، سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية، نفذت فيها خلال 15 زيارة ميدانية تغطي 10 مدارس حكومية و5 مؤسسات مجتمع محلي، ومن المتوقع أن يستفيد منها ما يقارب 4000–5000 طفل في مختلف أنحاء المملكة.



ونُفذت هذه الأنشطة من خلال مكتبة توتال المتنقلة، التي تم تجهيزها لتقديم تجارب تعليمية ممتعة وهادفة، تركّز على مفاهيم المشي الآمن والتصرف السليم أثناء عبور الطرقات.



وشملت قائمة المدارس التي زارتها الحملة كلاً من: مدرسة الماجدية الأساسية المختلطة، ونعير الأساسية المختلطة، ومدرسة المستندة الثانوية المختلطة، ومدرسة بلال الأساسية، ومدرسة أم عبهرة، ومدرسة الرجم الشامي الغربي، ومدرسة الرجم الغربي، ومدرسة القادسية المختلطة، ومدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية، ومدرسة طلحة بن عبدالله.



أما الزيارات المخصصة لمؤسسات المجتمع المحلي فتشمل: نادي السلايطة، وجمعية جبل الأشرافية، وجمعية أيتام جبل النظيف، وجمعية سيدات خريبة السوق، ونادي الراية.



وتنوعت فقرات البرنامج في كل زيارة لتشمل جلسات قراءة تفاعلية لقصص مختارة تمحورت حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية محفزة تعتمد على التفاعل والحركة، وورشات حرفية تتيح للأطفال التعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة، إلى جانب عرض مسرحي شيّق بعنوان "مغامرة في مدينة المرور"، يحاكي مواقف مرورية حقيقية بلغة قريبة من عالم الطفل.



وتطوع عدد من موظفي شركة توتال للطاقات للمشاركة في هذه الحملة مما أضفى بعداً إنسانياً ومعنوياً كبيراً لهذه المبادرة.



وأكدت شركة توتال للطاقات في تصريح لها بهذه المناسبة أن "السلامة المرورية للأطفال هي مسؤولية جماعية، وتأتي هذه الحملة امتداداً لالتزامنا المستمر بدعم المجتمعات المحلية وتمكين الأجيال القادمة من خلال التوعية والتعليم. نحن فخورون بهذه الشراكة مع مركز هيا الثقافي، وملتزمون بمواصلة العمل من أجل بيئة أكثر أماناً لأطفالنا."



كما أكدت المدير العام لمركز هيا الثقافي ريم العدوان، على أهمية الحملة التي نظمتها شركة توتال للطاقات في سبيل تعزيز الوعي المروري لدى طلاب المدارس، لافتة إلى أن الشراكة مع توتال للطاقات تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الثقافية لخدمة المجتمع.



وأشارت العدوان إلى إيمان مركز هيا الثقافي بأهمية غرس مفاهيم السلامة في نفوس الأطفال منذ الصغر، وهذا النوع من الحملات التفاعلية يلعب دوراً محورياً في ترسيخ هذه القيم بشكل ممتع وفعّال.