توتال للطاقات الأردن تفتتح أول مركز متطور لها في الأردن

الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز السلامة على الطرق، افتتحت شركة توتال للطاقات الأردن، أول مركز متطور تابع لها في الأردن لتدريب سائقي المركبات الثقيلة.

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رعى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري السيد علاء الشبيلات، مندوب وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، حفل الافتتاح بحضور مدير المعهد المروري ومديرة مديرية سلامة النقل والبيئة من وزارة النقل ومدير مركز تدريب السائقين في نادي السيارات الملكي,ومدير مديرية النفط ومشتقاته من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ونقيب المحروقات وعدد من أصحاب القطاع والاعلام.



ويهدف المركز الذي يضم جهاز محاكاة متقدم جداً يتيح للسائقين تجربة القيادة في ظروف حقيقية ومتنوعة، إلى توفير تدريب عالي الجودة للسائقين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيادة الآمنة في مختلف الظروف.



ويجسد هذا المركز رؤية توتال للطاقات وسعيها الدؤوب لتعزيز السلامة على الطرق في الأردن، من خلال استثمارها في تدريب السائقين الذي يعد استثماراً في مستقبل أكثر أمانا للجميع.

وأشاد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري السيد علاء الشبيلات بالجهود المتميزة والخدمات التي قامت وتقوم بها شركة توتال للطاقات الأردن لتقديم دورات تدريبية لتأهيل السائقين العاملين في قطاع النقل وبالأخص سائقي الصهاريج العاملين في قطاع نقل المحروقات في الاردن؛ بهدف رفع معايير السلامة والحد من الحوادث على الطرق من خلال مدربين مؤهلين ومعتمدين.



وأشار السيد الشبيلات، إلى أن شركة توتال للطاقات الأردن تُعد من أكبر شركات النفط والغاز في العالم وهي شريك أساسي مع الهيئة حيث ساهمت في توزيع بطاقات دعم فرق سعر المحروقات على مشغلي وسائط نقل الركاب.



من جانبه، أعرب مدير عام شركة توتال للطاقات الأردن فرانسوا دو شارنسيهعن فخره واعتزازه بافتتاح أول مركز لتدريب سائقي المركبات الثقيلة متطور في الأردن، موضحاً أن هذا المركز يجسد رؤية الشركة لتعزيز السلامة على الطرق في الأردن من خلال الاستثمار في تدريب السائقين الذي يعد استثماراً في مستقبل أكثر أماناً للجميع.



وأضاف دو شارنسيه: "نسعى من خلال هذا المركز إلى رفع مستوى كفاءة السائقين، وتعزيز وعيهم بأهمية السلامة المرورية، وتشجيعهم على تبني سلوكيات قيادة مسؤولة. كما نتطلع إلى أن يكون هذا المركز منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين السائقين والمدربين، وأن يسهم في بناء مجتمع مروري واعٍ وملتزم." مؤكداً التزام الشركة بتوفير أفضل برامج التدريب وأحدث التقنيات لتحقيق أهدافها.



وتتطلع شركة توتال للطاقات الأردن إلى أن يكون هذا المركز منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين السائقين والمدربين، وأن يسهم في بناء مجتمع مروري واعٍ وملتزم، من خلال رفع مستوى كفاءة السائقين، وتعزيز وعيهم بأهمية السلامة المرورية، وتشجيعهم على تبني سلوكيات قيادة مسؤولة.