توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "توتال للطاقات" في الأردن حملتها السنوية "دفا توتال" والمخصصة لتوفير ديزل التدفئة للمنازل، بهدف مساعدة العائلات على الاستعداد لفصل الشتاء واستقباله بأمان ودفء.

وأضافت الشركة هذا العام بُعداً إنسانياً جديداً للحملة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "تكية أم علي" لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي تحت شعار: "دفانا خير ومحبة للغير"؛ حيث سيتم اقتطاع جزء من قيمة كل طلبية "دفا توتال" لتخصيصه مباشرةً لدعم الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي وتوفير مستلزمات الشتاء الأساسية لها.



وتُعد خدمة "دفا توتال" خياراً موثوقاً للتدفئة المنزلية، إذ توفر للعملاء ديزل عالي الجودة، وتضمن دقة التعبئة من خلال عدادات رقمية (Digital Meters)، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني.



وبهذه الخطوة، تتيح "توتال للطاقات" لعملائها فرصة الاستمتاع بخدمة عالية الجودة، وفي الوقت ذاته الإسهام في دعم الأسر المحتاجة وتوفير الدفء لها خلال الأشهر الباردة.