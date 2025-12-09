توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

وأضافت الشركة هذا العام بُعداً إنسانياً جديداً للحملة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "تكية أم علي" لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي تحت شعار: "دفانا خير ومحبة للغير"؛ حيث سيتم اقتطاع جزء من قيمة كل طلبية "دفا توتال" لتخصيصه مباشرةً لدعم الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي وتوفير مستلزمات الشتاء الأساسية لها.
وتُعد خدمة "دفا توتال" خياراً موثوقاً للتدفئة المنزلية، إذ توفر للعملاء ديزل عالي الجودة، وتضمن دقة التعبئة من خلال عدادات رقمية (Digital Meters)، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني.
وبهذه الخطوة، تتيح "توتال للطاقات" لعملائها فرصة الاستمتاع بخدمة عالية الجودة، وفي الوقت ذاته الإسهام في دعم الأسر المحتاجة وتوفير الدفء لها خلال الأشهر الباردة.
وتؤكد الشركة أن هذه المبادرة تجسد التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم المجتمعات المحلية وترسيخ قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع.
