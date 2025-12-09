الثلاثاء 2025-12-09 04:48 م

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"
توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"
الثلاثاء، 09-12-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "توتال للطاقات" في الأردن حملتها السنوية "دفا توتال" والمخصصة لتوفير ديزل التدفئة للمنازل، بهدف مساعدة العائلات على الاستعداد لفصل الشتاء واستقباله بأمان ودفء.

اضافة اعلان


وأضافت الشركة هذا العام بُعداً إنسانياً جديداً للحملة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "تكية أم علي" لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي تحت شعار: "دفانا خير ومحبة للغير"؛ حيث سيتم اقتطاع جزء من قيمة كل طلبية "دفا توتال" لتخصيصه مباشرةً لدعم الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي وتوفير مستلزمات الشتاء الأساسية لها.


وتُعد خدمة "دفا توتال" خياراً موثوقاً للتدفئة المنزلية، إذ توفر للعملاء ديزل عالي الجودة، وتضمن دقة التعبئة من خلال عدادات رقمية (Digital Meters)، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني.


وبهذه الخطوة، تتيح "توتال للطاقات" لعملائها فرصة الاستمتاع بخدمة عالية الجودة، وفي الوقت ذاته الإسهام في دعم الأسر المحتاجة وتوفير الدفء لها خلال الأشهر الباردة.


وتؤكد الشركة أن هذه المبادرة تجسد التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على دعم المجتمعات المحلية وترسيخ قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اجتماع وزاري يبحث إنشاء مبانٍ وساحات جديدة في جسر الملك حسين

أخبار محلية مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

ملابس لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

طريق يؤدي إلى "معبر اللنبي".

أخبار محلية إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر "اللنبي" لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

أخبار محلية العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

س

فيديو منوع طلاب قرّروا تقديم "البريزنتيشن" بطريقتهم الخاصة 😂!

ب

فيديو منوع رجل سعودي سُئل: "تتزوج الثانية مقابل مليون ريال؟".. وردّة فعله تُحدث تفاعلًا واسعًا

حزب مبادرة

أخبار محلية برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

لال

فيديو منوع شخص في مقطع: هكذا يتم تصنيع المرايا!



 






الأكثر مشاهدة