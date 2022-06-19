توسع مجموعة فنادق راديسون وجودها في الشرق الأوسط بتوقيع فندق راديسون بلو، عمّان جاليريا مول

الوكيل الإخباري - يسرّ مجموعة فنادق راديسون الإعلان عن توقيع اتفاقية تدشين فندق راديسون بلو، عمّان جاليريا مول، موسّعةً بذلك محفظة مشاريعها في الشرق الأوسط لتشمل 74 فندقاً قيد التشغيل وقيد التطوير. ومن المرتقب افتتاح الفندق الجاري تشييده حاليّاً بحلول صيف العام 2023.

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وبالحديث عن موقع الفندق الاستراتيجي، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الفندق الجديد الجاري تشييده ، يقع داخل جاليريا مول الذي يُعتبَر أحد أكبر مراكز التسوّق في الأردن، وما يزيد الموقع تميّزاً أنّ هذا المول يقع بمنطقة الصويفية في قلب العاصمة عمّان وعلى بُعد 30 دقيقةً فقط بالسيّارة من مطار الملكة علياء الدولي.



وفي هذه المناسبة، صرّح إيلي ملكي، نائب رئيس قسم التطوير في الشرق الأوسط، وباكستان، وقبرص، واليونان قائلاً: "نتقدّم بجزيل الشكر لشركائنا في شركة الياقوت العقاريّة على ثقتهم في مجموعة فنادق راديسون في الأردن الذي يشكّل وجهة مهمّة في إطار استراتيجية التوسّع التي وضعتها المجموعة. كما أنّ وجود علامة راديسون بلو في العاصمة سوف يمهّد السبيل لافتتاح مشاريع إضافيّة في مدن ومواقع أردنيّة رئيسية."



من جهته، قال معالي سامر الطويل رئيس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية المالكة لشركة الياقوت العقارية: "يُظهر تدشين فندق راديسون بلو، عمّان جاليريا مول ثقتنا الكبيرة في مجموعة فنادق راديسون وفي مستقبل الأردن المشرق. تحمل هذه الشراكة المهمّة فوائد لا تُحصى لجميع أصحاب المصالح، إذ يقع الفندق في المنطقة التجارية الأبرز في العاصمة عمّان. وبالتالي، سيصبح هذا الفندق معلَماً عصرياً وحديثاً يشكّل التكملة المثالية لجاليريا مول وهو مشروعنا الأساسيّ في الأردن. "



سيكمل فندق راديسون بلو، عمّان جاليريا مول المحفظة المتنامية لمجموعة فنادق راديسون بشكل مثالي من خلال تقديم العلامة التجارية الأساسية والراقية إلى الدولة. سيتألف الفندق من 178 غرفة تشمل أجنحة بغرفة نوم واحدة وكذلك الشقق المكونة من غرفتي نوم بمساحة كبيرة تبلغ 155 مترًا مربعًا. سيضم الفندق مطعمًا مفتوحًا طوال اليوم ومطعمًا مختصاً. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمركز للياقة البدنية ومرافق اجتماعات على أحدث طراز.