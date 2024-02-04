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الأحد، 04-02-2024 01:18 م

توضيح من "المركزية تويوتا" حول تحديث نظام سيارات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X)

Markazia Toyota Logo Official


الوكيل الإخباري - لاحقًا للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار تحديث لنظام سيارات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X) المُصنعة في الصين، تودّ "المركزية تويوتا" -بوصفها الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في المملكة الأردنية الهاشمية- التوضيح أن شركة تويوتا الأم اليابانية (Toyota Motor Corporation) لم تصدر أي تحديث خاص بطرازات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X) المُصنعة في الصين.اضافة اعلان

علمًا بأن أي تحديثات غير مرتبطة بمراكز الصيانة المعتمدة لدى "المركزية تويوتا"، هي غير مصرح بها من شركة تويوتا الأم اليابانية، وتشكل مخاطر محتملة، ويتحمل العميل المسؤولية كاملة في حال إجرائه أي تحديثات خارج مراكز الصيانة المعتمدة هذه.
ونود التذكير بأن السيارات الكهربائية تعتمد في عملها على الكمبيوترات، وأي تحديث غير مصرح به من قبل شركة تويوتا الأم اليابانية (Toyota Motor Corporation) عن طريق الوكيل الرسمي المركزية للتجارة والمركبات قد يؤدي إلى حدوث أضرار في السيارة، ومنها ما قد يكون خطيرًا. ونشير إلى أن "المركزية تويوتا" غير مسؤولة عن أي سيارات كهربائية مُصنَّعة في الصين تم تنزيل التحديثات عليها من قبل مراكز غير معتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ في الآونة الأخيرة تداول أخبارٍ مفادها تواصل بعض الأشخاص مباشرةً مع شركة تويوتا الأم اليابانية (Toyota Motor Corporation)، علمًا بأن الجهات الوحيدة والرسمية المصرح لها للتواصل مع الشركات الأم العالمية هم فقط الوكلاء المعتمدين مثل "المركزية تويوتا" في الأردن.
وعليه، ترجو "المركزية تويوتا" من العملاء الكرام التواصل معها دائمًا للتأكد من صحة مثل هذه الأخبار قبل اتخاذ أي إجراء، آخذين بعين الاعتبار بأن الشركة تحرص باستمرار على إطلاع عملائها بآخر المستجدات المتعلقة بالتحديثات الخاصة بمختلف سيارات تويوتا على صفحاتها الرسمية الخاصة بها.
سيتم إشعاركم فور وصول التحديث من الشركة الأم إلى مراكز الصيانة المعتمدة لدى "المركزية تويوتا".
للمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع "المركزية تويوتا" على الرقم: 065508080

 




 

 


 

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