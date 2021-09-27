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المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

الإثنين، 27-09-2021 11:35 ص

توضيح من ايكيا عمّان

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الوكيل الاخباري - تم يوم الاحد رصد حريق بسيط في أحد المكاتب الخلفيه لايكيا عمّان.

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عَملت جميع أنظمة الوقاية فوراً وقام فريق السلامة في ايكيا بأخذ الإجراءات اللازمة وإخماد الحريق.


ونظراً لإيمان ايكيا بأهمية السلامة القصوى والحفاظ عليها، قررنا إخلاء الزبائن وزملاء العمل على الفور وتمت العملية بحرفية ونجاح.


حضرت إدارة الإطفاء والدفاع المدني واعتنوا بالموقف. نود أن نشكر زبائننا وزملاء العمل لدينا على سلوكهم الذي يحتذى به ونقدّر جهود فريق الإطفاء والدفاع المدني ونشكرهم على تلبية ندائنا على الفور وإتقانهم في العمل.


نعمل الآن على تعقيم المعرض حتى نتمكن من الترحيب بجميع زبائننا مرة أخرى ليستمتعوا بتجربة التسوق في ايكيا.

 

ابقوا على تواصل معنا. نريد أن نشكر الجميع على الاهتمام والدعم.


فريق ايكيا عمان.

 




 

 


 

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