توضيح مهم من الأردنية للطيران

الوكيل الاخباري - أوضحت الشركة الأردنية للطيران في بيان صادر عنها اليوم الجمعة الموافق 25 آذار 2022 انه و خلال الرحلة المتجهة إلى شرم الشيخ من مطار الملكة علياء الدولي حصل خلل فني بسيط فكان قرار قائد الطائرة الهبوط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة لتوفر الخدمات الفنية و الدعم اللوجستي محلياً.



وقامت الشركة الأردنية للطيران على الفور بتسيير طائرة بديلة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار الملك حسين في مدينة العقبة لنقل الركاب إلى مطار شرم الشيخ الدولي و مواصلة برامج التشغيل.



إن الاردنية للطيران تعتذر للركاب المحترمين عن التأخير الحاصل على مواعيد رحلاتها لهذا اليوم و الخارج عن إرادتها و الذي سيتم التعامل معه حسب القوانين و الانظمة الدولية لمثل هذا التأخير و لمثل هذه الحالات الطارئة مؤكدين ان سلامة الركاب و الجميع هي فوق كل اعتبار.

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