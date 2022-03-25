السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

الجمعة، 25-03-2022 05:58 م

توضيح مهم من الأردنية للطيران

ااا


الوكيل الاخباري - أوضحت الشركة الأردنية للطيران في بيان صادر عنها اليوم الجمعة الموافق 25 آذار 2022 انه و خلال الرحلة المتجهة إلى شرم الشيخ من مطار الملكة علياء الدولي حصل خلل فني بسيط فكان قرار قائد الطائرة الهبوط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة لتوفر الخدمات الفنية و الدعم اللوجستي محلياً.

 وقامت الشركة الأردنية للطيران على الفور بتسيير طائرة بديلة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار الملك حسين في مدينة العقبة لنقل الركاب إلى مطار شرم الشيخ الدولي و مواصلة برامج التشغيل.

إن الاردنية للطيران تعتذر للركاب المحترمين عن التأخير الحاصل على مواعيد رحلاتها لهذا اليوم و الخارج عن إرادتها و الذي سيتم التعامل معه حسب القوانين و الانظمة الدولية لمثل هذا التأخير و لمثل هذه الحالات الطارئة مؤكدين ان سلامة الركاب و الجميع هي فوق كل اعتبار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
DeadSea Ultra Marathon

زين راعي الاتصالات الحصري لسباق ألتراماراثون البحر الميت

PIC

انطلاق دورة تدريبية مجانية جديدة في مركز زين للفايبر بالتعاون مع التدريب المهني

WhatsApp Image 2022-03-26 at 9.40.35 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"تستعرض باقة من المنتجات المبتكرة في نموذج بيت سامسونج الذكي في سيتي مول

Bassem Khalil Al Salem - image

السالم: نمو الأرباح الصافية لمجموعة كابيتال بنك بنسبة 100% لتصل إلى 61 مليون دينار للعام 2021

MKT_Home AI_Creative Lifestyle Shot_HQ_MKT_HUAWEI Sound Joy_image_16_9_EN_JPG_hold_20211014

HUAWEI Sound Joy: أول مكبر صوت ذكي ومحمول من هواوي تم تصميمه بالاشتراك مع Devialet متوفر الآن في الأردن

320229112519890409668

تنويه هام الى عملاء البنك العربي

أخبار متعلقة
5cc6da4e-fd80-40ee-a539-253aff6f9533..

الطباع : للأردن دور بارز في تطوير الخدمات المالية الإلكترونية