الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

34 مصابا بكورونا في حالة حرجة داخل مستشفى الأمير حمزة

وقف استيفاء المخالفات داخل ادارة الترخيص

الأمانة تعيد فتح شوارع لاكتمال أعمال تصريف المياه فيها

تصريح حكومي جديد بشأن دعم الخبز

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام

ألمانيا: 388 وفاة و13604 إصابات جديدة بكورونا

بعد إيعاز من مدير الأمن .. كشف لغز جريمة قتل بالزرقاء قبل سنوات

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

وفيات الثلاثاء 1/12/2020

أسعار الذهب الثلاثاء 1/12/2020

الثلاثاء، 01-12-2020 01:15 م

توقيع اتفاقية بين قيادة سلاح الجو الملكي وشركة زين

Zain RJAF


الوكيل الاخباري - وُقِّعَت أمس الإثنين، اتفاقية تعاون بين قيادة سلاح الجو الملكي الأردني وشركة زين الأردن، لتقديم حلول الاتصالات من خطوط خلوية واشتراكات الإنترنت لمنتسبي السلاح بأسعار تفضيلية ومميّزات تلبي احتياجات منتسبيه وتتواءم مع أنماطهم الاستهلاكية.
اضافة اعلان

وتهدف الاتفاقية التي وقعها قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار زيد النقرش، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين والاستفادة من الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة في ظل التسارع المستمر في قطاع الاتصالات.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في شراكتها مع مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة، وذلك لتحقيق كافة احتياجات منتسبيها ولتعزيز فرص التنمية المحلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Al Watanieh training course- image

الوطنية للدواجن والأكاديمية التقنية للتدريب المهني يوقعان اتفاقية لعقد دورات تدريبية

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يوقع اتفاقية باقة الأعمال لمساعدة عملائه من الشركات في ترويج وتسويق منتجاتهم على السوق المفتوح

Capture

كيف أجد أفضل أنواع لوازم الأطفال في السوق المفتوح

ZAM5

منصّة زين تُطلق برنامج زين المبادرة 5 وتقدّم دعماً بقيمة 148 ألف دينار

10

تويوتا هايلاندر الهجينة الكهربائية متعددة الاستخدامات أخيرًا في الأردن من المركزية تويوتا

MKT_WATCH-FIT_KSP-29-11-2020

ساعة هواوي فيت - Huawei WATCH FIT الذكية تساعد في تحسين صحتك ولياقتك

أخبار متعلقة
Talabat New Brand Logo-Colour

طلبات توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

GetAttachment (1)

اتحاد شركات التأمين يعزز حماية بياناته وإجراءاته من خلال مركز زين (THE BUNKER)

4f823de6-d7f9-4895-9d7d-4820c11d2624

“زين” تتعهد بمزيد من المشاريع المشغلة للشباب