الأحد 2025-12-28 01:19 م

توقيع اتفاقية تعاون بين شركة ميديكسا وشركة سوليدرتي الأولى للتأمين

الأحد، 28-12-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة ميديكسا، المتخصصة في إدارة خدمات التأمين الصحي، وشركة سوليدرتي الأولى للتأمين.

وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين الطرفين والبدء بتقديم خدمات تأمين صحي متكاملة وفق أعلى المعايير المهنية.


ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص الشركتين على تعزيز الشراكات النوعية في قطاع التأمين الصحي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف، بما يسهم في تقديم خدمات تتميز بالكفاءة، والدقة، وسلاسة الإجراءات، وبما يواكب تطلعات السوق واحتياجات المؤمن لهم.


ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة خدمات التأمين الصحي، من خلال تكامل الأدوار وتوحيد الجهود التشغيلية، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، ويعزز ثقة المؤمن لهم بمستوى الرعاية المقدمة.


وتتمتع شركة ميديكسا بخبرة طويلة في مجال إدارة التأمين الصحي، حيث تقدم حلولاً متخصصة ترتكز على الكفاءة التشغيلية، وإدارة المطالبات الطبية، والتنسيق مع الشبكات الطبية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان انسيابية الخدمة.


في المقابل، تواصل شركة سوليدرتي الأولى للتأمين تعزيز حضورها في السوق من خلال تقديم منتجات تأمينية موثوقة، وبناء شراكات استراتيجية مدروسة تدعم استراتيجيتها في تقديم قيمة حقيقية لعملائها.


وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لتعاون مثمر وطويل الأمد، يسهم في دعم قطاع التأمين الصحي، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجاباً على المؤمن لهم ويواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي

 
 


