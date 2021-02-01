توقيع اتفاقية تعاون بين كارسير وأمانة عمان الكبرى

الوكيل الاخباري - تم توقيع إتفاقية تعاون بين كارسير وأمانة عمان الكبرى، حيث وقعها عن شركة كارسير السيد أمجد الزبن المدير العام وعن أمانة عمان الكبرى معالي أمين عمان.

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تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات السير لصاحب المركبة وإمكانية دفعها من خلال خدمات كارسير الإلكترونية.

لتنضم بذلك أمانة عمان الكبرى إلى شبكة شركاء كارسير التي تحتوي على مئات المصادر الحكومية والخاصة الموثوقة على مستوى العالم.



وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في تفعيل مفهوم التعاون والشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية متميزة للمواطن.

كما وتأتي انسجاماً مع رؤية كارسير بأن تكون المصدر الرئيسي لمعلومات المركبات في المنطقة.





