توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية دار أبو عبدالله للعمل التنموي والخيري وشركة ميلينيوم للاستثمارات الزراعية

وقد وقّع المذكرة عن شركة ميلينيوم المدير العام السيد علي المدني، فيما وقّعها عن جمعية دار أبو عبدالله للعمل التنموي والخيري المدير العام سامر بلقر.
وأكد علي المدني أن هذه الشراكة تعكس التزام شركة ميلينيوم بدعم القطاع الزراعي والمساهمة في تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمعية دار أبو عبدالله سيسهم في تطوير المشاريع الزراعية وتمكين الأسر من خلال توفير فرص إنتاجية تسهم في تحسين مستوى معيشتها.
من جانبه، أعرب المدير العام لجمعية دار أبو عبدالله للعمل التنموي والخيري، سامر بلقر، عن شكره لشركة ميلينيوم على هذه الشراكة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشاريع زراعية نوعية، وتعزيز التنمية الريفية، وتمكين الأسر اقتصاديًا من خلال برامج ومبادرات زراعية مستدامة تحقق أثرًا إيجابيًا طويل الأمد.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على توحيد الجهود وتطوير شراكات فاعلة تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع.
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