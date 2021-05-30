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الأحد، 30-05-2021 11:21 ص

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية لومينوس الجامعية التقنية وكارفور لتعزيز التعليم المهني والتقني

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الوكيل الاخباري - وقعت كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) وكارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعليم المهني والتقني الذي يركّز على التدريب العملي وتزويد الطلاب بالخبرة العملية الكفيلة بصقل مهاراتهم وكفاءاتهم.
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وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار التعاون المشترك والبنّاء بين الطرفين، بهدف تطوير المهارات ورفع الكفاءات لدى الطلاب، من خلال إتاحة فرص التدريب العملي للطلبة أثناء دراستهم، وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج من جهة، والموظفين الحاليين في كارفور من جهة أخرى من خلال دورات تدريبية قصيرة مقدمة من قسم الفندقة والسياحة في كلية لومينوس. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المذكرة جاءت استمراراً للتعاون والشراكة الناجحة بين الطرفين، علماً أنه قد سبق لكارفور أن وظفت عدداً من خريجي قسم الفندقة والسياحة في كلية لومنيوس في مختلف فروعها.

 




 

 


 

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