تويوتا أفضل شركات السيارات مبيعًا في العالم للمرة الخامسة على التوالي

أظهرت مبيعات تويوتا تفوقًا كبيرًا مقابل مبيعات شركات السيارات العالمية الأخرى؛ إذ سجّلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 2.3% لعام 2024، رغم امتلاكها مجموعة واسعة من العلامات التجارية ونماذج السيارات الهجينة والكهربائية، وسجلت مجموعة هيونداي موتور الكورية، التي تشمل هيونداي، وكيا، وجينيسيس، انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالعام الماضي.
لا تقتصر تويوتا على تقديم السيارات التقليدية فقط، بل تذهل السائقين بتشكيلة متنوعة تلبي جميع الاحتياجات، بدءًا من السيارات الصغيرة المدمجة ووصولًا إلى سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، إضافة إلى التميّز بريادتها في إنتاج السيارات الهجينة التي تمزج بين الكفاءة والابتكار، مما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية ويمنحها تفوقًا على منافسيها.
بفوزها بلقب أفضل شركة سيارات مبيعًا للمرة الخامسة، تعزز تويوتا مكانتها بوصفها خيارًا أول للعملاء حول العالم، وتؤكد التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار ضمن قطاعها
-
أخبار متعلقة
-
"زين" ترتقي مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وترفع تصنيفها إلى BBB
-
البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي
-
للعام التاسع على التوالي شركة فيليب موريس إنترناشيونال تتوج بجائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان
-
KIA كيا توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء ورشة تدريب متخصصة في السيارات الكهربائية بمدرسة شنلر المهنية
-
ناشخو يستعد لخوض السباق الأخير من بطولة "دبي أو بليت"
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S25 المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن
-
كابيتال بنك يسلّط الضوء على أبرز مبادراته لدعم قطاع التعليم والارتقاء به
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا النشامى