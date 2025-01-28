تويوتا أفضل شركات السيارات مبيعًا في العالم للمرة الخامسة على التوالي

الوكيل الإخباري- مرة أخرى، تثبت شركة تويوتا Toyota Motors Corporation ريادتها لعالم السيارات، بعد أن نجحت في التربع على عرش المبيعات العالمية للسيارات لعام 2024، واحتلت المركز الأول للمرة الخامسة على التوالي بمبيعات وصلت تقريبًا إلى 10 ملايين سيارة جديدة على مستوى العالم خلال العام الماضي، متضمنةً مبيعات شركاتها التابعة مثل لكزس، ودايهاتسو، وهينو.

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أظهرت مبيعات تويوتا تفوقًا كبيرًا مقابل مبيعات شركات السيارات العالمية الأخرى؛ إذ سجّلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 2.3% لعام 2024، رغم امتلاكها مجموعة واسعة من العلامات التجارية ونماذج السيارات الهجينة والكهربائية، وسجلت مجموعة هيونداي موتور الكورية، التي تشمل هيونداي، وكيا، وجينيسيس، انخفاضًا بنسبة 1% مقارنةً بالعام الماضي.



لا تقتصر تويوتا على تقديم السيارات التقليدية فقط، بل تذهل السائقين بتشكيلة متنوعة تلبي جميع الاحتياجات، بدءًا من السيارات الصغيرة المدمجة ووصولًا إلى سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، إضافة إلى التميّز بريادتها في إنتاج السيارات الهجينة التي تمزج بين الكفاءة والابتكار، مما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية ويمنحها تفوقًا على منافسيها.