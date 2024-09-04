تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأطول عمرًا

صدر هذا التصنيف للعام الحادي عشر على التوالي، ويشير بوضوح إلى أن السيارات الحديثة ذات محركات الاحتراق الداخلي تعيش عمرًا أطول. ويرصد مسح موقع "آي سي كارز" السيارات ذات العمر الافتراضي الأطول ويصنفها على أساس قدرتها على العمل بصورة طبيعية لمسافة تصل إلى 400,000 كيلو متر، قبل أن تصبح غير صالحة للعمل.
تمتلك تويوتا ولكزس التابعة لها 10 سيارات ضمن أطول 30 سيارة عمرًا، تحتل بها المركز الأول ضمن قائمة الشركات الأكثر إنتاجًا للسيارات الأطول عمرًا؛ إذ حللت دراسة العام الحالي أكثر من 402 مليون سيارة، وسيطرت السيارات من فئة الدفع الرباعي على قائمة تضم 16 سيارة من بين الثلاثين الأطول عمرًا.
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