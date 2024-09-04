 
الأربعاء 2024-09-04 04:20 م
 

 

تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأطول عمرًا

يقي
موتور كوربوريشن
الأربعاء، 04-09-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري-   احتلت سيارات شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation اليابانية سبعًا من المراكز العشر الأولى ضمن قائمة سيارات محركات الاحتراق الداخلي الأطول عمرًا، وفقًا لتصنيف موقع "آي سي كارز" لبيع السيارات.

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صدر هذا التصنيف للعام الحادي عشر على التوالي، ويشير بوضوح إلى أن السيارات الحديثة ذات محركات الاحتراق الداخلي تعيش عمرًا أطول. ويرصد مسح موقع "آي سي كارز" السيارات ذات العمر الافتراضي الأطول ويصنفها على أساس قدرتها على العمل بصورة طبيعية لمسافة تصل إلى 400,000 كيلو متر، قبل أن تصبح غير صالحة للعمل.


تمتلك تويوتا ولكزس التابعة لها 10 سيارات ضمن أطول 30 سيارة عمرًا، تحتل بها المركز الأول ضمن قائمة الشركات الأكثر إنتاجًا للسيارات الأطول عمرًا؛ إذ حللت دراسة العام الحالي أكثر من 402 مليون سيارة، وسيطرت السيارات من فئة الدفع الرباعي على قائمة تضم 16 سيارة من بين الثلاثين الأطول عمرًا.

 
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