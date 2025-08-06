تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

ومن جهة ثانية، حققت أيقونة الدفع الرباعي تويوتا لاند كروزر 300 مبيعات عالمية بلغت 105,700 وحدة في عام 2024، لتؤكد مكانتها واحدة من أكثر سيارات الـSUV شعبية على مستوى العالم. وشكّل الشرق الأوسط 59% من إجمالي مبيعاتها العالمية، مما يعكس قوة حضورها في المنطقة؛ حيث يُعدّ الأردن من أبرز الأسواق عالميًا في مبيعات لاند كروزر، نظرًا لما توفره من اعتماد موثوق، ومستوى فخامة يلبّي تطلعات القيادات التنفيذية والشخصيات المرموقة، إلى جانب متانتها التي تضمن تجربة قيادة مريحة وراقية في جميع الظروف. ومع إطلاق طراز لاند كروزر 300 هايبرد الجديد في الأردن، من المتوقع أن تشهد المبيعات زخمًا إضافيًا بفضل ما يجمعه هذا الطراز من أداء قوي وكفاءة بيئية، في إطار يعكس مكانة السيارة بوصفها رمزًا للهيبة والتميز.
يعكس هذا الإنجاز استمرار ريادة تويوتا لعقدٍ كامل في تصنيع سيارات تتمتع بجودة التصنيع والموثوقية والمتانة، معززةً نجاحها العالمي عبر استراتيجية دقيقة تركز على تطوير طرازات هجينة مبتكرة تجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود واعتمادية الأداء، لتكون الخيار الأول للمستهلكين حول العالم الساعين نحو الاستدامة دون المساومة على متعة القيادة.
وفي الأردن، تواكب المركزية تويوتا هذا التفوّق العالمي من خلال تقديم أحدث الطرازات، والضمانات الرسمية، وخدمات ما بعد البيع المتميزة التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في منطقة البيادر الصناعية - عمّان، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في منطقة ماركا - عمّان، ومركز الصيانة في محافظة العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار. وإلى جانب ذلك، توفر وكيل سيارات تويوتا في الأردن إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها، مما يجعلها الخيار الموثوق للمستهلك الأردني، خاصة في فئة السيارات الهجينة التي تشهد نموًا متسارعًا في الطلب.
يستقبل معرض المركزية تويوتا المحدَّث بالكامل في شارع مكة – عمّان العملاء للتعرف إلى سيارات تويوتا، أو يمكنهم التواصل عبر الرقم: 065508080. للبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
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