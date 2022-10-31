تويوتا تُتَوَّج ببطولة العالم للراليات في فئة المصنعين مع فوز أوجييه بالمركز الأول في رالي إسبانيا

الوكيل الإخباري - حقق فريق "تويوتا جازو للسباقات" فوزًا مميزًا بالمركز الأول في رالي إسبانيا بقيادة سباستيان أوجييه على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم 1، وذلك ضمن منافسات "بطولة العالم للراليات" للعام 2022 التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات"، لتحصد بذلك شركة تويوتا اللقب في فئة المُصنِّعين، وليضيف الفريق بذلك اللقب الثالث لهذا الموسم بعد إحراز كلًا من السائق كالي روفانبيرا لقب البطولة في فئة السائقين، ومساعده يونّي هالتونن لقب البطولة في فئة مساعد السائق خلال رالي نيوزيلندا السابق.

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وحصد فريق "تويوتاجازو للسباقات" الألقاب الثلاثة المتاحة في بطولة العالم للراليات للعام الثاني على التوالي، كما يُشكل هذا الفوز المرة السادسة التي تتصدر فيها شركة تويوتا فئة المصنعين في بطولة العالم للراليات. وكان الفوز في رالي إسبانيا هو السابع للفريق لهذا الموسم.

في أول رالٍله على الطرقات الإسفلتية منذ رالي مونت كارلو في كانون الثاني الماضي، كان أوجييه من أبرز المتسابقين منذ البداية، حيث فاز خلال اليوم الأول في ثلاث مراحل على متن سيارةتويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ "الهايبرِد" التي تحمل الرقم1، رُغمصعوبة الطرقات في ظل أحوال الطقس المتقلبة.

وحقق ثلاثة انتصارات أخرى في أداء قوي في اليوم الثاني عندما تقدم منافسيه بفارق كبير، واستمر في التقدم بالمرحلتين الأخيرتين من الرالي في اليوم الأخير،بما في ذلك مرحلة "باور" الأخيرة - وحقق الفوز بفارق 16.4 ثانية.

خاض زميله كالي روفانبيرا أيضًا منافسة شرسة على الصدارة خلال اليوم الأول؛وكان الأسرع في أربع مراحل على متن سيارة تويوتاGR يارسرالي1 الكهربائية الـ "هايبرِد" التي تحمل الرقم 69، قبل أن ينهي السباق في نهاية المطاف في المركز الثالث.

وقال آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشنو مؤسس فريق تويوتاجازو للسباقات: "تهانينا لجميع أعضاء الفريق.

أنا سعيد حقًا بإحراز الفريق للألقاب الثلاثة عن فئة المصنعين، وفئة السائقين، وفئة مساعد السائق، تمامًاكما في العام الماضي، لاسيّما أنها تحققت هذا العام على متن سيارة تويوتا GR يارس، فقد حققنا هذه البطولة من خلال مشاركتنا بأربع سيارات تويوتا GR يارس رالي1الكهربائية الـ "هايبرِد" و10 سائقين ومساعدين، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء الفريق كافة وجميع الموظفين والشركاء، والمشجعين في جميع أنحاء العالم الذين استمروا في دعمنا".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد. وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



يُختَتم الموسم الحالي بالجولة رقم 13 والأخيرة من البطولة في رالي اليابان، المقرر إقامته على مدار أربعة أيام بين 10 و13 تشرين الثاني. ويعود هذا الحدث إلى جدول بطولة العالم للراليات للمرة السابعة، وسيقام في ناغويا في منطقة تشوبو، ومن المقرر أن تكون المنافسة خلال 19 مرحلة خاصة تغطي مسافة تنافسية إجمالية تبلغ 283.27 كم.



