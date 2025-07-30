تويوتا تُدشن عصر السيارات الكهربائية للطرقات الوعرة وتطلق أول لاند كروزر هايبرد في الشرق الأوسط وقريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري- تفخر شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation بالإعلان عن إطلاق أول طراز هايبرد كهربائي من سلسلة لاند كروزر الشهيرة في الشرق الأوسط، والتي ترسي معايير جديدة للسيارات الكهربائية المخصّصة للطرقات الوعرة، وستتوفّر للعملاء في الأردن قريبًا عن طريق "المركزية تويوتا".

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يجمع هذا الطراز بين إرث شركة تويوتا العريق الممتد لأكثر من سبعة عقودٍ، مع أحدث تقنيات السيارات الهايبرد، ليقدم أداءً متطورًا يرسخ الاعتمادية والمتانة والقدرة الفائقة التي تشتهر بها سيارات لاند كروزر في التعامل مع جميع أنواع التضاريس.



يجسد هذا الإطلاق التاريخي، الذي يشهد الظهور الأول لسيارة تويوتا لاند كروزر الهايبرد الكهربائية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، العلاقة الاستثنائية بين المنطقة واسم لاند كروزر العريق. فمنذ انطلاقتها الأولى عام 1951، أسهمت لاند كروزر في إثراء حياة الناس حول العالم، لتصبح وسيلة تنقلٍ لا غنى عنها حتى في أقسى بيئات القيادة.



يمثّل طرح سيارة لاند كروزر الهايبرد الكهربائية الجديدة كليًا خطوةً جريئةً نحو تحقيق رؤية شركة تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني عبر نهجٍ متعدد المسارات؛ إذ توفّر للعملاء خيارات قيادةٍ أوسع دون المساومة على الأداء أو الاعتمادية. وانطلاقًا من ريادتها الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال تقنيات الهايبرد، وظّفت شركة تويوتا خبرتها الواسعة لابتكار سيارةٍ توائم الطرقات الوعرة وتوفر أداءً فائقًا، وقيادةً أكثر سلاسة، ومزايا بيئيةٍ عديدة، بروح لاند كروزر نفسها.



وبهذه المناسبة، قال ماسيا أوتشياما، كبير المهندسين ومسؤول تطوير السيارة: "حظيت سيارة تويوتا لاند كروزر المُجددة بالكامل منذ إطلاقها عام 2021 بقبولٍ واسع في الأسواق كافة، ولطالما شعرنا بالامتنان الكبير لدعم عملائنا المتواصل. ومع تسارع التوجّه العالمي نحو مجتمعاتٍ خاليةٍ من الكربون، أدركنا أهمية توفير خياراتٍ كهربائيةٍ لطراز لاند كروزر الرائد. واليوم، نتشرف بإطلاق أول سيارة هايبرد ضمن هذه السلسلة الفريدة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط، والتي لطالما أسهمت ملاحظاتهم القيّمة في تطوير هذا الطراز على مر الأعوام. ورغم أهمية هذه الخطوة اليوم، إلا أننا ما نزال في مستهل رحلتنا، وسنواصل العمل على تطوير أفضل سيارةٍ كهربائيةٍ للطرقات الوعرة، مستندين دائمًا إلى رؤى عملائنا الأوفياء وتجاربهم".



تُجسّد سيارة لاند كروزر الهايبرد الكهربائية الجوهر الحقيقي الذي لطالما عُرفت به هذه السلسلة عبر الأجيال، والمتمثل في الموثوقية، والمتانة، والأداء الاستثنائي على الطرقات الوعرة، وهو ما تعززه الآن تقنيات نظام الدفع الكهربائي. يوفّر النظام الهايبرد زيادة بنسبة 20% في عزم الدوران وتحسّنًا بنسبة 40% في استجابة دواسة الوقود مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية، مما يضمن تجربة قيادة أكثر قوةً وانسيابية واستجابةً على مختلف أنواع الطرقات.



وضمن مساعي التطوير المكثّفة، خضعت سيارة تويوتا لاند كروزر الهايبرد الكهربائية الجديدة لعدة اختبارات ميدانية على تضاريس متنوعة شملت الصحاري والمسارات الطينية والجبال الوعرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يضمن قدرته الاستثنائية على الوصول إلى أبعد الأماكن بسلامةٍ وأمان، كما سخّرت تويوتا في عملية التطوير خلاصة تجاربها القيّمة التي جمعتها من سباقات الطرقات الوعرة مثل رالي داكار لتعزيز قدرة السيارة على التحمّل ورفع أداءها في ظروف القيادة القاسية.



ومن هذا المنطلق، صُمّم نظام الدفع الهايبرد في سيارة لاند كروزر الهايبرد الكهربائية وفق أفضل المواصفات والمقاييس، مع الأخذ في الاعتبار أعلى معايير الموثوقية على الطرقات الوعرة. وحتى في حال تعطّل وحدة الدفع الهايبرد، وهو أمرٌ نادر الحدوث، فإن السيارة تبقى قادرة على مواصلة العمل بمحرك الوقود فقط، مما يضمن راحة وسلامة السائقين، خصوصًا في المناطق النائية، وصُمِّمت أيضًا منطقة البطارية الهايبرد بصورة تضمن مقاومة تسرب المياه للحفاظ على قدرة لاند كروزر الشهيرة التي تسمح لها بتجاوز الأنهار والعوائق المائية بثقة، كما أن السيارة مزوّدةٌ بصفٍ ثالثٍ من المقاعد ومساحة تخزينٍ مطوّرة تضمن تعدّد الاستخدامات ورحابة المساحة الداخلية في الوقت نفسه.



لاند كروزر الهايبرد الكهربائية ليست نموذجًا مطورًا من سيارةٍ أسطوريةٍ فحسب، بل هي تجسيدٌ لالتزام شركة تويوتا الراسخ بمواصلة تقديم حلولٍ تُلبي احتياجات عملائها دون المساس بقيمها الأساسية. ومن خلال إدخال التقنيات الكهربائية إلى أكثر سياراتها موثوقية في القيادة على الطرقات الوعرة، فإن تويوتا تجدّد التزامها بتطوير سياراتٍ ملهمةٍ تعزز الثقة وروح المغامرة، وتبني روابط ولاء طويلة الأمد.



وتعدّ السيارة الهايبرد الكهربائية الجديدة مثالًا يُحتذى به في الابتكار المتعمق الذي يوفر للعملاء في الأردن ومختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم أسلوبًا أكثر تطورًا لاستكشاف آفاقٍ جديدة، وأيقونةٍ مميزةٍ تتطلع شركة تويوتا من خلالها لمواكبة عصر التنقل المستدام.