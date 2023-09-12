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الثلاثاء، 12-09-2023 04:32 م

"تويوتا" تزرع الفراولة والطماطم الكرزية لدعم مبادرات مواجهة التغيُّر المناخي

Toyota Cultivates Strawberries - 2


الوكيل الإخباري - تواصل شركة "تويوتا" تطلعاتها إلى ما وراء حلول التنقل في إطار سعيها إلى تحقيق مستقبل محايد للكربون؛ وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التقلبات المناخية والتحديات التي يشهدها قطاع الزراعة.

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ففي مصنع تويوتا في كاميغو، الذي يُنتج المحركات طراز"كراون" وعلامة "لكزس" الفاخرة، تزرَع أربعة أنواع من الفراولة في البيوت المحمية الزراعية التجريبية، كما تزرع الطماطم الكرزية في مصنع "تويوتا" في ميوتشي.


أُسِّسَت هذه البيوت الزراعية في نيسان2022 بمساعدة المزارعين، وتشهد حاليًا ازدهارًا ملحوظًا.

على الرغم من أنَّ إنتاج السيارات والزراعة هما ممارستان بعيدتان كل البعد عن بعضهما بعضًا، إلا أنهما تجتمعان الآن بفضل نظام إنتاج "تويوتا"؛ إذ ينتج هذا النهج الاقتصادي ما يصل إلى 1.5 ضعفًا من إنتاج مزرعة مماثلة الحجم ويستخدم طرق زراعة منهجية لتحقيق قيمة مضافة عالية مع خفض تكاليف الإنتاج.


وقد يسهم نجاح هذه المبادرة أيضًا في تعزيز ربحية المزارعين في المستقبل؛ وذلك من خلال تبنيهم لأنظمة زراعية فعالة وغيرها من أشكال الدعم الفني التي تقدمها شركة "تويوتا".


ويجري حاليًا تقديم الفراولة والطماطم الكرزية لموظفي "تويوتا" مجانًا، وهو دليل على اهتمام الشركة باستخدام طرق جديدة لتحقيق الحياد الكربوني في جميع مصانعها بحلول عام 2035.


 




 

 


 

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