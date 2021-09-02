الوكيل الاخباري - احتفلت تويوتا مؤخراً بواحدٍ من أهم إنجازاتها على الإطلاق في مجال رياضات سباق السيارات بعد فوزها بالمركزين الأول والثاني في السباق الأسطوري لومان 24 ساعة0

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حيث استطاع كلٌ من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز الفوز على متن مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية GR010 التي تحمل الرقم 7، وقد بدأ أبطال العالم السباق في المركز الأول وتمكنوا من المحافظة على الصدارة في معظم فترة السباق، في حين أكملوا 371 دورة ليهدوا فريق جازو للسباقات GR اللقب الرابع على التوالي على مضمار دي لا سارث الأسطوري.





لطالما كانت تويوتا ملكة سباقات السيارات القينا نظرة سابقاً على أفضل سيارات السباق قي حقبة التسعينيات وكان من بينها تويوتا جي تي وان الأسطورية!



قد حقق الفائزون بسباق العام الماضي سيباستيان بويمي، وكازوكي ناكاجيما، وبريندون هارتلي نتيجة مثالية للفريق مع فوزهم بالمركز الثاني على متن مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 8، لتكون النتيجة فوز فريق جازو للسباقات GR بأربعة سباقات حتى الآن خلال بطولة العالم للتحمل WEC 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA في أول ظهورٍ لمركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية GR010 الجديدة.



السباق الأسطوري الذي يستمر لمدة أربع وعشرين ساعة، بدأ على مسارٍ مبتل وشهد تصدر كونواي على مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 7، في حين تسببت الأمطار التي هطلت في الساعة السادسة من السباق بعدة حوادث؛ كان من بينها دخول مركبة الأمان إلى حلبة السباق لمدة 20 دقيقة، إلا أن لوبيز تمكن من المحافظة على الصدارة تبعه هارتلي في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 8.



واصلت المركبتان تصدر السباق، حيث ساهمت المناطق الضيقة، وتوالي دخول مركبات الأمان في تغير ترتيب المركبات على مدى السباق، إلا أن فريق GR حقق تقدماً واضحاً على المنافسين.



مع الوصول الى منتصف السباق، كان كوباياشي قد عزز تقدمه على متن مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 7 لأكثر من نصف دقيقةٍ، يتبعه هارتلي على متن مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائيةGR010 التي تحمل الرقم 8.



على الرغم من وجود بعض التحديات الفنية، فقد حافظ المهندسون وسائقو كلتا المركبتين على التواصل الوثيق فيما بينهم للحفاظ على الصدارة، وانتهى الأمر باجتياز كوباياشي وناكاجيما خط النهاية معاً ليسجلا السابقة الأولى لمركبات تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية GR010 الخارقة المشاركة في سباق لومان.

وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلاً: "أبارك لكلٍ من كاموي ومايك وخوسيه! لقد تمكن طاقم مركبة تويوتا الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل رقم 7 من اجتياز الساعات الأربع والعشرين، وصعدوا منصة التتويج من أوسع أبوابها، وقد جعلني ذلك أشعر بسعادةٍ وارتياحٍ كبيرين.

أتقدم بخالص التهنئة لهم جميعاً وأشكرهم على تفانيهم وجهدهم المميز".

مضيفاً: "من المتوقع الإعلان عن إدخال الوقود المتجدد بنسبة 100%في الموسم المقبل.

ومع اتجاهنا نحو الحياد الكربونيمن خلال رياضات سباق السيارات، نلتزم بشكل أكبر من قبلبتوسيع نطاق الخيارات المتاحة.

ونحن على يقينٍ من قدرتنا على تسريع تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال من خلال رياضات سباق السيارات الأكثر جدية في المنافسة وسنواصل جهودنا.

أما مشجعينا، فأتوجه لهم بالشكر الجزيل على دعمهم المتواصل وولائهم الكبير".



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على ا لإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.