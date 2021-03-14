الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 11:33 ص

تويوتا تضع حجر الأساس لمدينتها الذكية ووفن سيتي

Toyota - Woven City


الوكيل الاخباري - احتفلت مؤخرا كل من شركة تويوتا موتور كوربوريشن وشركة ووفن بلانيت القابضة، الشركة التابعة لمجموعة تويوتا والمسؤولة عن مجموعة واسعة من مشاريع تطوير وسائل التنقل المدعومة بالبرمجيات، بوضع حجر الأساس للمدينة الذكية النموذجية («ووفن سيتي» Woven City أو «المدينة المنسوجة»)، وذلك في ساحة المركبات القديمة المجاورة لموقع مصنع هيغاشي- فوجي التابع لشركة تويوتا.

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وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا: «يسرنا إطلاق مشروع (ووفن سيتي) الإستراتيجي رسميا، والذي يركز على عدة جوانب أساسية، هي الإنسان، والمختبر الحي، والتطوير المستدام».

وأضاف: «أود أن أعرب عن تقديري الكبير لجميع الجهات والأفراد المشاركين في هذا المشروع على دعمهم اللامحدود وتعاونهم البناء اللذين أسهما في إطلاقه بنجاح، لأنه لم يكن اتخاذ هذا القرار الكبير مسألة سهلة على الإطلاق.


ولكن، ومن خلال توحيد جهودنا مع شركائنا في المشروع، سنكون قادرين على مواجهة تحدي بناء مستقبل يستطيع فيه الناس من مختلف الفئات العيش بسعادة ورخاء».

 

ويهدف مشروع مدينة «ووفن سيتي» الجديد إلى الاستعداد لزمن تكون فيه جميع المنظومات الداعمة للحياة اليومية مرتبطة بالبيانات، كما يسعى إلى إحداث تقدمات متواصلة من شأنها أن تساعد المجتمع بشكل أفضل من خلال تسريع دورة التكنولوجيا وتطوير الخدمات.

وكانت شركة تويوتا قد أعلنت عن أعمال تشييد مشروع «ووفن سيتي» خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES للعام 2020 الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

 

ويستند مشروع «ووفن سيتي» إلى نهج محوره الإنسان وهدفه تنمية المجتمع، وهو يأتي في إطار تحول تويوتا من شركة مركبات إلى مزود عالمي لحلول التنقل المستدام.


ومن المقرر أن يوفر المشروع تقنيات جديدة تثري حياتنا في العديد من المجالات، مثل: القيادة الآلية، والتنقل الشخصي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وخلق العديد من الفرص للشركات والباحثين حول العالم.

 

ومن المتوقع أن تتضمن مدينة «ووفن سيتي» المستقبلية ثلاث فئات من الشوارع المتقاطعة (المنسوجة) على المستوى الأرضي، أحدها مخصص للقيادة الآلية، والآخر للمشاة، والثالث للمشاة الذين يستخدمون مركبات التنقل الشخصية الصديقة للبيئة.


وسيكون هناك أيضا طريق واحد تحت الأرض يتم تخصيصه لنقل البضائع.
ويعتزم القائمون على هذا المشروع الطموح تكوين مجتمع جديد من نحو 360 شخصا، معظمهم من كبار السن، والأسر التي لديها أطفال صغار، والمخترعين، ويتطلعون إلى الوصول بعدد السكان إلى 2000 فرد بمن فيهم موظفو شركة تويوتا.

هذا، وسيكون من شأن البنية التحتية لمدينة «ووفن سيتي» الذكية توفير بيئة مناسبة للابتكار والاختراع تتميز بإمكانية حل المشاكل الاجتماعية في الوقت المناسب.




 




 

 


 

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