تويوتا تطلق الطراز جي آر كورولا المستلهم من عالم رياضة السيارات في الأردن

يرتكز طراز جي آر كورولا الجديد على الإرث الرياضي المتجذّر الذي تتمتع به شركة تويوتا، بدءًا من أنظمة الدفع ومجموعة الحركة والديناميكية الهوائية، ووصولًا إلى قمرة القيادة التي تركز على تطلعات السائق. واستنادًا إلى الخبرات الهندسية المستخلصة من المنافسات وتفاعلات السائقين المحترفين مع مسارات السباقات، نجحت تويوتا في تصميم سيارة تستجيب بدقةٍ لحركات السائق وإدخالاته. وتم ضبط مواصفات الطراز لتناسب مختلف أجواء القيادة وظروفها في الأردن، مما يمنح السائقين والركاب الثقة والمتعة على الطرقات المتعرجة، أو في شوارع المدينة، وحتى على الحلبة.
وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا (موريزو)، رئيس مجلس إدارة تويوتا وسائق الاختبار الرئيسي: "كما هو الحال مع كل طرازات جي آر، تجسد جي آر كورولا التزامنا برياضة سباقات السيارات واعتقادنا بأن أفضل السيارات هي التي تُستلهم من حلبات السباق؛ حيث بُني الطراز الجديد ليقدم تجربة قيادة سلسة ومشوقة وممتعة وخالية من التعقيد".
في قلب جي آر كورولا، يتألق محرك ثلاثي الأسطوانات مزود بتيربو سعة 1,6 لتر من فئة G16E-GTS Dynamic Force، تم استلهام تصميمه من السيارات التي تشارك في بطولة العالم للراليات. وبفضل تصميمه الخفيف والمدمج، يقدّم المحرك قوة كبيرة تجعله يولّد 296 حصانًا عند 6,500 دورة بالدقيقة وعزمًا قدره 400 نيوتن/متر بين 3,250 و4,600 دورة بالدقيقة. وبفضل الاختبارات المكثفة التي أُجريت في الحلبات، يوفر المحرك تسارعًا فريدًا في منتصف المدى عند الخروج من المنعطفات، مع قدرةٍ على تحمل ظروف التشغيل القاسية لفتراتٍ طويلة.
وتنساب قوة المحرك هذه عبر نظام الدفع الرباعي النشط GR-FOUR الذي يعمل باستمرار على تحسين توزيع العزم على العجلات الأربع لتحقيق أقصى تماسكٍ وإحساسٍ مباشرٍ بالتحكم. ويمكن للعملاء الاختيار بين ناقل حركة يدوي بست سرعات لتجربة قيادةٍ تفاعلية، أو ناقل حركة أوتوماتيكي GR-DAT بثماني سرعات، مضبوط خصيصًا ليوفر أداءً عاليًا واستجابةً سريعة.
وتكتمل قوة الأداء بالهيكل المضبوط بدقة مع نظام تعليق ماكفرسون في الأمام وآخر مزدوج الأذرع في الخلف، وكلاهما مدعومٌ بقاعدة تعليق عريضة GA-C، مما يعزز الثبات والتحكم عند القيادة القوية.
التصميم الخارجي لجي آر كورولا هو ثمرة هندسة مستوحاة من السباقات؛ حيث تم تحسين التبريد والديناميكية الهوائية عبر نظام تدفق هواء يزيد القوة السفلية ويقلل مقاومة الهواء ويحافظ على الثبات في ظروف القيادة الصعبة. ويسهم المبرد الفرعي الأمامي وفتحات الشبك الكبيرة في تعزيز كفاءة التبريد للمحرك والمكابح والمبرد البيني.
وتوفر المقصورة الداخلية لتويوتا جي آر كورولا بيئةً تركّز على السائق، مع تصميمٍ متقنٍ يعزز إحساس الارتباط بين السائق والسيارة، عبر مقاعد رياضيةٍ داعمة، وأدوات تحكمٍ عملية، ونظامٍ مرئيٍ صوتيٍ متقدمٍ مع شاشة عالية الدقة بقياس 8 بوصات لتوفير رؤية واضحة لمعلومات الملاحة وبيانات السيارة.
كذلك، تتميز السيارة الجديدة بمقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40 مع إمكانية الطي الكامل لسعةٍ أعلى ومرونةٍ أكبر في تحميل الأمتعة، مما يجعلها مناسبةً للتسوق والرحلات العائلية، كما يمكن طي مقعد واحد فقط لتناسب الأغراض الطويلة والرفيعة. وعند الحاجة لمساحة أكبر، يمكن طي المقعدين معًا لتكوين مساحة تحميل أوسع وأكثر مرونة، لتبقى جي آر كورولا السيارة الأنسب للاستخدام اليومي مهما كان عدد الركّاب.
ولأن الأمان ركنٌ أساسيٌ لمجموعة طرازات جي آر، فقد زُوّدت جي آر كورولا بنظام تويوتا للسلامة المتطور Toyota Safety Sense؛ فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق المصممة لدعم وتعزيز القيادة في مختلف ظروف القيادة، ويتضمن نظام الأمان قبل التصادم PCS، ونظام تثبيت السرعة الراداري DRCC، ونظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHS لتعزيز الرؤية الليلية. ويتضمن الطراز الجديد أيضًا تقنياتٍ إضافيةٍ؛ مثل: نظام مراقبة النقاط العمياء BSM، ومساعد الخروج الآمن SEA الذي يعزّز الانتباه لحركة السيارات المحيطة أثناء القيادة وعند الخروج من السيارة.
وتأتي الطرازات المزوّدة بناقل الحركة الأوتوماتيكي مزوّدة بنظام فرامل دعم الركن لرصد الأجسام الثابتة أمام السيارة وخلفها، إضافةً إلى وظيفة مخصصة لرصد السيارات المتحركة في الخلف. أما طرازات ناقل الحركة اليدوي بست سرعات، فتأتي بدعم للركن والمناورة على السرعات المنخفضة بفضل مجموعة من أجهزة الاستشعار المثبتة على السيارة، كما تشمل الفئتان أيضًا كاميرا لتحسين الرؤية الخلفية.
يتوفر الطراز جي آر كورولا بأربعة ألوانٍ خارجيةٍ مميزة؛ هي: المعدني الفاخر، والأبيض البلاتيني اللؤلؤي "مايكا"، والأحمر، والأسود الفاخر. أما المقصورة الداخلية فتتوفر بخيارين: الأسود الكامل أو الأسود والأحمر، مما يرتقي بالهوية الرياضية للسيارة.
يُعدّ إطلاق تويوتا جي آر كورولا إضافةً مهمةً إلى مجموعة طرازات جي آر في الأردن، وهو يعكس الشغف المتزايد بالتصميم المستلهم من المنافسات. ويشير نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط، شركة تويوتا موتور كوربوريشن، إلى أن "الشغف بالأداء العالي وثقافة رياضة السيارات يشهدان نموًا متزايدًا في أسواق الشرق الأوسط، وهو ما يجسده الطراز جي آر كورولا الذي يجسد فلسفة فريق تويوتا جازو للسباقات في سيارة عالية الكفاءة تمنح ركابها الإثارة في كل رحلة".
تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فاعلة تعمل من أجل تحسين المجتمع.
أظهرت "المركزية" التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة "تويوتا"، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم "المركزية" هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدمها، فضلًا عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبي "تويوتا" مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم، حيث تشكّل كل سيارة من سياراتها عاملًا مكمّلًا لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.
