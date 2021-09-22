تويوتا تطلق لاند كروزر جي آر سبورت الجديدة كلياً بالشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - في مسعىً لتعزيز المكانة الأسطورية لإحدى أكثر السيارات شعبية في المنطقة والتي تتميز بالأداء المتفوق على الطرق الوعرة، أطلقت تويوتا سيارة "جي آر سبورت" الجديدة كلياً؛ الطراز الذي طال انتظاره من لاند كروزر في منطقة الشرق الأوسط.

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تم تطوير لاند كروزر "جي آر سبورت" الجديدة كلياً بالاستناد إلى نتائج مشاركات تويوتا في رالي داكار، الذي يعدّ أصعب سباقات العالم، حيث أدت التحسينات التي طالب بها السائقون المشاركون في هذا الرالي مباشرة إلى تطوير السيارة الجديدة التي تجمع بين الأداء الفريد على التضاريس كافة، مع المقصورة الرحبة والمريحة لتثري حس المغامرة في كل رحلة.



وبهذه المناسبة، صرح كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تعدّ سيارة لاند كروزر "جي آر سبورت" الجديدة كلياً الذي تم تصميمها من وحي رالي داكار الأسطوري أحدث فصلٍ في قصة السيارة التي تربعت في قلوب السائقين حول العالم.

واليوم، تنتشر أكثر من 10.4 مليون سيارة لاند كروزر في 170 دولة، لاسيما هنا في منطقة الشرق الأوسط، مع اكتساب هذه السيارة ولاء شريحة واسعة من السائقين عبر الزمن بفضل اعتماديتها وقوة تحملها وأدائها الفائق على الطرق كافة، ولاسيما الوعرة منها".

وأضاف فوجيتا: "إمكانات لاند كروزر "جي آر سبورت" تتناسب مع مختلف ظروف القيادة، وتجعل التنقل متعة حقيقية، حيث توفر للسائقين والركاب مستوياتٍ عاليةٍ من الأداء، والسلامة، والراحة غير المسبوقة أينما كانوا.

ومن هذا المنطلق، نحن نشكر عملائنا المخلصين على دعمهم الدائم، وملتزمون على الدوام بالعمل معهم لإنتاج أفضل سيارات على الإطلاق".



وتتوفر لاند كروزر "جي آر سبورت" الجديدة كلياً بمحركَيْن سداسيي الأسطوانات V6 طورا حديثاً مزودان بشاحن توربو مزدوج.

الأول؛ محرك البنزين سعة 3.5 لتر سداسي الأسطوانات V6 المزود بشاحن توربو مزدوج، الذي يحقق أداءً رائداً في فئته يفوق أداء المحرك ثماني الأسطوانات التقليدي، حيث ينتج قوة 409 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر، في حين ينتج محرك الديزل سعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات V6 المزود بشاحن توربو مزدوج قوة 302 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن-متر. ويقترن كلا المحركين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.



وقد تم تصميم نظام التعليق في سيارة لاند كروزر "جي آر سبورت" الجديدة كلياً خصيصاً ليقدم أداءً استثنائياً على الطرق الوعرة، حيث يتميز بنظام تعليقٍ شوكيٍ مزدوجٍ للعجلات الأمامية، بالإضافة إلى نظام تعليقٍ متطورٍ رباعي الوصلات للعجلات الخلفية، مما يوفر مستوى أعلى من الثبات على التضاريس كافة، في حين يضمن هيكل السيارة خفيف الوزن وعالي الصلابة، موثوقية عالية ويسهم في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الوقود.

ويتحكم نظام التعليق المتكيف المتغير (AVS) بشكلٍ مثاليٍ بقوة التخميد حسب ظروف القيادة، مما يضمن راحة فائقة عند القيادة على التضاريس كافة.

ويقدم كذلك الجيل الجديد من لاند كروزر مفهوم الإدارة المتكاملة للدفع الرباعي (AIM)، والذي يوفر تحكماً شاملاً بقوة السيارة، ونظام الدفع الرباعي (AWD)، فضلاً عن أنظمة التعليق، والمكابح، والتوجيه وفقاً لظروف القيادة التي تعمل معاً لترتقي بمتعة القيادة إلى مستوياتٍ جديدة.



من جهة أخرى، تم تجهيز سيارة لاند كروزر "جي آر سبورت" الجديدة كلياً بأحدث ميزات مساعدة السائق على الطرقات الوعرة، ومن أبرزها نظام القفل التفاضلي الثلاثي (أمامي ووسطي وخلفي) الفريد من نوعه في هذه الفئة من السيارات، والذي يوفر قدراتٍ إضافية على الطرقات الوعرة.

أما نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني (E-KDSS) الذي طورته شركة تويوتا حديثاً، وهو الأول من نوعه عالمياً، فيتيح التحكم المستقل بنظامي التعليق الأمامي والخلفي ويمنح السائق والركاب راحةً واستقراراً أكبر مهما تنوعت ظروف الطريق.



وتوفر المقصورة الداخلية مجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى؛ مثل: الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية (اختياري)، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي يشمل 4 مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كلٍ منها على حدة مع لوحة تحكم خلفية.

أما لوحة العدادات المركزية، فتتضمن شاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID مقاس 7 بوصات، وشاشة وسائط متعددة مقاس 12.3 بوصة تتميز عند بدء التشغيل بعرض حصري بالطراز "جي آر سبورت" لاسيما إذا كانت السيارة متوفرة مع نظام الملاحة "تي-كونيكت".

وتشتمل الميزات الإضافية المتوفرة على نظام (JBL) الصوتي الذي يتضمن 14 مكبراً للصوت، ونظام ترفيهٍ للمقاعد الخلفية (RSE) مع شاشاتٍ تعمل باللمس مقاس 11.6 بوصة مزودةٍ بتقنية Wi-Fi ومنفذ HDMI، ونظام تهوية لمقاعد الصفين الأول والثاني.

وإلى جانب ذلك، فإن مقعد السائق قابلٌ للضبط كهربائياً على عدة أوضاع، في حين أن مقاعد الصف الثالث قابلة للطي بشكلٍ كامل لتكون بمثابة منطقة تخزين مسطحة، بالإضافة إلى أنظمة دخولٍ وتشغيلٍ ذكية.



وكما هو الحال مع طرازات تويوتا الأخرى، تبقى السلامة ضمن أهم الأولويات في سيارة لاند كروزر "جي آر سبورت" الجديدة كلياً؛ إذ تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه السيارة مع تقنيات السلامة المتقدمة "تويوتا سيفتي سينس Toyota Safety Sense"، والتي تشمل نظام ما قبل الاصطدام (PCS) المزود بقدراتٍ وميزاتٍ جديدةٍ تتضمن مساعد التوجيه في حالات الطوارئ (ESA)، ونظام تسهيل الانعطاف عند التقاطعات، وذلك للمساعدة في منع الاصطدام بالسيارات والدراجات الهوائية والمشاة.

وتشمل تقنيات السلامة المتقدمة كذلك كلاً من نظام تثبيت السرعة الراداري (DRCC) على جميع السرعات، ونظام تتبع المسار (LTA)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA)، والضوء العالي التلقائي (AHB)، إلى جانب العديد من مزايا السلامة المميزة.