تويوتا تفوز بلقب المُصَنِّعين في بطولة العالم للراليات

الوكيل الاخباري - احتفل فريق جازو للسباقات مؤخرًا بفوزٍ ثلاثيٍ كبير على حلبة مونزا الأسطورية بعد أن منح تويوتا لقب المُصَنِّعين في بطولة العالم للراليات، وحقق المركزين الأول والثاني خلال الجولة الختامية من البطولة في رالي مونزا، كما حصد لقب بطولة السائقين؛ حيث أحرز السائق سيباستيان أوجييه ومساعده جوليان إنغراسيا لقبي السائق والمساعد للمرة الثامنة بعد أن قدما سباقاً حماسياً على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1.



وكان أوجييه وإنغراسيا في منافسة محتدمة مع زميليهما في الفريق إلفين إيفانز وسكوت مارتن على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33 خلال الجولة النهائية من السباق التي كانت مليئة بالإثارة والحماس، حيث تبادلوا الصدارة ست مرات طوال السباق، ليدخلوا اليوم الثالث والأخير من الرالي بفارق لا يتجاوز النصف ثانية قبل أن يتمكنوا من تحقيق التوقيت ذاته بالضبط في الجولة الاختبارية الأولى ذلك الصباح.

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وتمكن أوجييه وإنغراسيا بعد ذلك من تصدّر السباق خلال المرحلة ما قبل الأخيرة على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1 وضمان فوزهما، حيث حل إيفانز ومارتن ثانياً على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 33.



ويعدّ هذا الفوز الخامس الذي يحرزه كلٌ من أوجييه وإنغراسيا خلال هذا الموسم بعد أن فازا في مونتي كارلو وكرواتيا وسردينيا وكينيا.

أما إيفانز ومارتن فقد سجلا خامس ختامية في المركزين الأول والثاني لتويوتا هذا الموسم ليحلّا في المركز الثاني للسنة الثانية على التوالي بعد فوزهما في البرتغال وفنلندا.

ويعدّ هذا الفوز الخامس لشركة تويوتا بلقب بطولة المُصَنِّعين، الأمر الذي يجعلها تتشارك المركز الثالث في عدد البطولات المحرزة على الإطلاق، فضلاً عن أن هذه البطولة هي الثانية لشركة تويوتا منذ عودتها إلى عالم الراليات بسيارة تويوتا يارس للراليات في العام 2017.

أما بالنسبة للسيارة، فقد كان هذا الفوز السادس والعشرين والأخير لها في آخر سباق يقام فيها بطولة العالم للراليات قبل التحول إلى سيارات رالي1 الـ "هايبرد" الكهربائية ابتداءً من موسم 2022 المقبل.



وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن: "لقد استمر الفريق في تطوير سيارة تويوتا يارس للراليات WRC منذ عام 2017، لتكون النسخة الأخيرة من هذه السيارة هي الأقوى على الإطلاق.

نعتزم تطوير سيارة جديدة من تويوتا يارس أكثر قوة، وسنمنح عشاق تويوتا مستوىٍ أعلى من الإثارة والتحدي خلال الموسم القادم، متمنياً منهم أن يترقبوا السيارة الجديدة والتحديات المقبلة، مقدراً لهم جميعاً الدعم المستمر لفريق جازو للسباقات المشارك في بطولة العالم للراليات".



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقاً من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.