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الإثنين، 05-02-2024 02:02 م

"تويوتا" تكشف التزامها نحو الحياد الكربوني في ملتقى كينشيكي 2024

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الوكيل الإخباري - استعرضت شركة "تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation" التزامها نحو الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040 وعالميًا بحلول عام 2050، وذلك في ملتقى كينشيكي 2024، وهو مصطلح ياباني يعني "النظرة الثاقبة". اضافة اعلان

وأكد سايمون همفريز، المدير التنفيذي للعلامة التجارية أن مفهوم التنقل هو الحرية، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص التنقل للجميع حول العالم. ويعكس هذا النهج استراتيجية المسارات المتعددة التي تتبعها "تويوتا" لتوفير حلول منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة.
تركز استراتيجية "تويوتا" على تطوير منتجات تلبي الاحتياجات الإقليمية، مع التركيز على إتاحة وصول الجميع إلى الحياد الكربوني. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير نماذج مفاهيمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية والهيدروجينية. وقدم همفريز نماذج لسيارات كهربائية جديدة تعمل بالبطارية من "لكزس" و"تويوتا"، مستفيدة من البنية المعمارية العالمية الجديدة من تويوتا Toyota New Global Architecture (TNGA) التي تتيح حرية التصميم وتحسين تجربة المستخدم.
وكشفت "تويوتا" عن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040، مع خفض انبعاثات الكربون في عملياتها ومنتجاتها بشكل كبير، وتحقيق تقدّم في استخدام المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. وتعمل "تويوتا" على زيادة عدد السيارات الخالية من الانبعاثات في عروضها، مع التركيز على تقديم تقنيات متعددة لخفض الكربون.
ومن جهة أخرى، أكد مات هاريسون، المدير التنفيذي للعمليات في "تويوتا موتور أوروبا" على استخدام تقنيات الهيدروجين في أولمبياد باريس 2024، مع تقديم أسطول يشمل سيارات كهربائية وحلول تنقل خاصة.

 




 

 


 

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