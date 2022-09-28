تويوتا تكشف عن "الإصدار الأخير" من سيارةFJ Cruiser 2023

الوكيل الإخباري - كشفت شركة تويوتا عن إطلاق طراز عام 2023 من سيارة FJ Cruiser في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فئة تذكارية خاصة وحصرية تحمل اسم"الإصدار الأخير"؛ لتودِّع مسيرة هذه السيارة الشهيرة.

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سيقتصر إنتاج فئة "الإصدار الأخير" على 1,000 سيارة فقط، تتمتع بالعديد من الميزات الفريدة، وستمنح المغامرين على الطرقات الوعرة فرصة استثنائية لاقتناء هذه السيارة المميزة، والاحتفاظ بجزء من تاريخ هذه السيارة الشهيرة.

ومن المقرر إيقاف إنتاج سيارة FJ Cruiser في كانون الأول2022، بعد مضي أكثر من 15 عامًا تصدرت خلالها بوصفها إحدى أكثر السيارات الرياضية شهرةً في المنطقة.



استوحيت سيارة FJ Cruiser من طراز FJ40، وهي سيارة دفع رباعي رياضية أسطورية تتمتع بتاريخ طويل من الأداء القوي على الطرقات الوعرة يمتد لأكثر من خمسين عامًا.

وطُوِّرَت FJ Cruiser لتكون سيارة رياضية تتمتع بقدرات عالية، وتستهدف على وجه التحديد السائقين الذين يتطلعون إلى تخطي جميع الحدود المألوفة.

أُطلقت سيارة FJ Cruiser عام 2007، وشهدت استحسانًا كبيرًا من العملاء والنقّاد على حد سواء بوصفها سيارة ذات طابع كلاسيكي، لا سيّما في الشرق الأوسط؛والذياكتسب اهتمامًا ومتابعة حماسية بين عشاق المغامرات علىالطرقات الوعرة.

يتوفر"الإصدار الأخير" لعام 2023 بلون بيج للتصميم الخارجي، الذي أُضيف أيضًا إلى الفرش الداخلي والمجموعة المركزية، مما يضفي على السيارة لمسةً مميزةً من الحداثة.

ويمنح الطلاء الأسود الذي أُضيف إلى الشبك الأمامي والمصدات، والمرايا الخارجية، ومقابض الأبواب، وغطاء الإطار الاحتياطي مزيدًا من الشعور بمتانة السيارة. وزُوِّدَ أيضًا بعتبات جانبية وعجلات من الألمنيوم مقاسها 17 إنشًا، في حين تؤكد شارة "الإصدار الأخير"؛التي تشير إلى الرقم الفريد للسيارة، تفرّد وحصرية هذا الإصدار المحدود.

وقال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تصل سيارة FJ Cruiser إلى نهاية رحلتها تاركةً وراءها ذكريات لا تُنسى بوصفها إحدى ألمع السيارات الرياضية في تاريخ شركة تويوتا الغني؛ حيث تجمع الإمكانات العالية على الطرقات الوعرة مع التصميم والأداء؛ مما يجعلها تتألق في المغامرات الصحراوية أو الأنشطة اليومية، لتقدم تجربة مريحة وجديرة بالثقة للسائقين والركاب على حدٍ سواء أيًّا كانت وجهتهم".



وأضاف فوجيتا: "على الرغم من أن سيارةFJ Cruiser سيُوقَف إنتاجها، إلا أن الحماس على الطرقات الوعرة يتواصل بفضل الإمكانات التي تتمتع بها سيارات تويوتا الأخرى الجاهزة لخوض المغامرة، مثل: لاند كروزر الشهيرة، ولاند كروزر جي آر سبورت، وبرادو. وأود أن أشكر عملاءنا على إلهامهم المستمر لنا لنطوّر أفضل المركبات على الإطلاق، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم".



يأتي طراز العام 2023 من سيارة FJ Cruiserمزودًا بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 4 لتر،يولِّد قوةَ 270 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 380 نيوتن-متر، ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، كما أنه مجهز بمجموعة واسعة من الميزات المخصصة لمساعدة السائق، مثل: نظام التحكم النشط في منع الانزلاق (A-TRAC)، ونظام التحكم بالزحف، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC) مع إمكانية إيقاف النظام، ونظام التحكم الإلكتروني في القفل التفاضلي الخلفي، بالإضافة إلى الأداء المتفوق فيجميع التضاريس، وميزات السلامة عالمية المستوى التي تتبناها شركة تويوتا؛ مما يجعل السائقين ينعمون براحة البال.



ويُمكن لمالكي السيارة الاطمئنان إلى أنهم سيستمرون في الحصول على خدمة عالمية المستوى من مراكز خدمة تويوتا المحلية على الرغم من توقف إنتاجها.

ويتوفر طراز العام 2023 من سيارة FJ Cruiser مع مجموعة متنوعة من الألوان واللمسات النهائية والمواصفات الجذابة، ومن المقرر أن يُطرح"الإصدار الأخير" في المنطقة خلال الربع الرابع من عام 2022.





