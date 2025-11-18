تويوتا تكشف عن هايلوكس 2026 الجديدة كليًا بتصميم جديد وجريء

جاءت Toyota Hilux 2026 بتحوّل كبير في المظهر والشكل، متخطيةً التعديلات البسيطة لتدخل مرحلة أكثر تطورًا وحداثة؛ إذ تميز التصميم الخارجي للسيارة بمصابيح أمامية وضوء نهاري مبتكر، مع شريط أسود يحمل اسم تويوتا بارزًا، وصادم أمامي قوي، فيما جاء الجزء الخلفي بلوحة حماية فضية كبيرة.
أما التصميم الداخلي في هايلوكس 2026، فيقدّم أيضًا مقصورة أكثر تطورًا تشمل شاشتين للوحة العدادات ووحدة المعلومات والترفيه، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية ومهواة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب أنظمة مساعدة متقدمة مثل مساعدة الخروج الآمن، ومراقبة السائق، وكاميرا بزاوية 360 درجة.
يأتي إطلاق تويوتا هايلوكس 2026 في إطار التزام تويوتا المستمر بتطوير مجموعةٍ متنوعةٍ من أنظمة الدفع؛ وذلك امتدادًا لفلسفة الشركة "التنقّل للجميع" التي تركز على إتاحة حلول مبتكرة وآمنة تراعي احتياجات مختلف الأسواق، وتُجسّد التزام تويوتا بتوفير مركباتٍ أكثر كفاءة واعتمادية تُسهم في بناء مستقبلٍ مستدام للجميع.
لمعرفة المزيد عن موعد وصول هايلوكس الجديدة الأردن، وخطوات تويوتا المتواصلة في التطوير، بإمكان المهتمين متابعة صفحات المركزية تويوتا الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب التي توفّر تغطية مستمرة لأحدث أخبار تويوتا وآخر مستجداتها أولًا بأول.
-
أخبار متعلقة
-
جورامكو وطيران الإمارات تعززان شراكتهما حتى عام 2028
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا مذهلًا ويحتل المراكز الثلاثة الأولى في رالي اليابان
-
"الوطنية العربية للسيارات" تبرز تقنياتها الذكية والمستدامة في معرض "سمارتك الأردن 2025"
-
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تختتم الدورة الثانية من مبادرة سامسونج للابتكار SIC
-
ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية
-
بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية
-
بدء فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 بالتعاون بين "الأميرة سمية للتكنولوجيا " و "منصة زين"
-
كيفية الأداء في الأسواق المتقلبة: نصائح من متداولين ناجحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا