تويوتا تكشف عن هايلوكس 2026 الجديدة كليًا بتصميم جديد وجريء

الوكيل الإخباري- كشفت شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation رسميًا عن الجيل الجديد كليًا من تويوتا هايلوكس، والمقرر إطلاقه في الأردن نهاية عام 2026، وذلك خلال العرض العالمي الأول الذي أقيم في بانكوك في تايلند بتاريخ 10 تشرين الثاني 2025؛ معلنةً بداية مرحلة جديدة من التطوير تتجسد في تصميم أكثر حداثة وخيارات موسّعة تلائم احتياجات السائقين اليوم.

جاءت Toyota Hilux 2026 بتحوّل كبير في المظهر والشكل، متخطيةً التعديلات البسيطة لتدخل مرحلة أكثر تطورًا وحداثة؛ إذ تميز التصميم الخارجي للسيارة بمصابيح أمامية وضوء نهاري مبتكر، مع شريط أسود يحمل اسم تويوتا بارزًا، وصادم أمامي قوي، فيما جاء الجزء الخلفي بلوحة حماية فضية كبيرة.

أما التصميم الداخلي في هايلوكس 2026، فيقدّم أيضًا مقصورة أكثر تطورًا تشمل شاشتين للوحة العدادات ووحدة المعلومات والترفيه، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية ومهواة، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب أنظمة مساعدة متقدمة مثل مساعدة الخروج الآمن، ومراقبة السائق، وكاميرا بزاوية 360 درجة.



يأتي إطلاق تويوتا هايلوكس 2026 في إطار التزام تويوتا المستمر بتطوير مجموعةٍ متنوعةٍ من أنظمة الدفع؛ وذلك امتدادًا لفلسفة الشركة "التنقّل للجميع" التي تركز على إتاحة حلول مبتكرة وآمنة تراعي احتياجات مختلف الأسواق، وتُجسّد التزام تويوتا بتوفير مركباتٍ أكثر كفاءة واعتمادية تُسهم في بناء مستقبلٍ مستدام للجميع.