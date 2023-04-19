"تويوتا جازو للسباقات" يحقق فوزًا في سباق بورتيماو 6 ساعات

الوكيل الإخباري - حافظ فريق " تويوتا جازو للسباقات" على بدايته الموفقة في بطولة العالم للتحمل 2023 التي يُنظِّمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ إذ حقق فوزًا في سباق بورتيماو 6 ساعات المثير. قدم سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، أبطال العالم الفائزون بسباق لومان 2023 على متن سيارةGR010 الهايبرد رقم 8، أداءً خاليًا من الأخطاء في البرتغال للسيطرة على السباق والفوز بفارق لفة عن سيارة فيراري رقم 50، وسيارة بورش رقم 6.

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ومع ذلك، كانت مشاعر مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز متباينة على متن سيارة GR010 الهايبرد رقم 7. وبعد فوزهم بالمباراة الافتتاحية للموسم في سباق 1000 ميل من سيبرينغ قبل أربعة أسابيع، احتلوا المركز التاسع، بعد خسارة 11 دقيقة عندما أمر مسؤولو السباق باستبدال حسّاس إلزامي.

ويعني فوز السيارة عالية الأداء للمرةالرابعة على التوالي أنفريق تويوتا جازو للسباقات يوسع تقدمه في بطولة العالم إلى 18 نقطة على فيراري مع بقاء خمس جولات.

وينتقل سيباستيان وبريندون وريو إلى صدارة ترتيب السائقين ويتقدمون بفارق 11 نقطة على طاقم سيارة فيراري رقم 50، في حين يحتل مايك وكاموي وخوسيه المركز الثالث.



في أشد أيام السباق حرارة، كانت الحركة على المضمار محمومة بالقدر نفسه، وبدأ سباق متقارب بين سيارتيْ GR010 الهايبرد منذ البداية. في الزاوية الأولى، تقدم مايك بالضغط على سيباستيان من الفريق المنافس، والذي تراجع إلى المركز الثالث عندما وصلت سيارة فيراري رقم 51 أيضًا. ومع ذلك، ثأر سيباستيان بتجاوز شجاع في اللفة الرابعة لاستعادة المركز الثاني.



تقدم مايك بفارق خمس ثوانٍ في تلك المرحلة، لكنه سرعان ما صادف حركة المرور الملتفة وقلّص سيباستيان الفجوة تدريجيًا. وتبادلت سيارتاGR010 الهايبرد المراكز في اللفة 33، قبل فترة وجيزة من الجولة الأولى من التوقفات، والتي شهدت حفاظ السيارة رقم 8 على الصدارة.



وأخذ السباق منعطفًا مثيرًا بعد 80 دقيقة عندما تم توجيه الفريق لتغيير حسّاس عمود الإدارة الخلفي الأيسر في سيارةGR010 الهايبرد رقم 7. ووفقًا للوائح السيارات عالية الأداء، تتم مراقبة الأداء بواسطة حسّاسات عزم الدوران المعيارية الموجودة على أعمدة الدفع، والتي يجب أن تعمل في جميع الأوقات.

وعمل ميكانيكيو السيارتين رقم 7 ورقم 8 جنبًا إلى جنب لتغيير الزاوية اليسرى الخلفية الكاملة للسيارة في 11 دقيقة مثيرة للإعجاب، مما سمح لخوسيه باستئناف السباق في المركز 34 - سبع لفات أقل ولكن ما يزال يأمل في تسجيل النقاط. أدى ذلك إلى تقدم سيباستيان بفارق نصف دقيقة عن سيارة فيراري رقم 50، والتي حافظ عليها حتى علامة الساعتين عندما سلمها إلى ريو.



وزاد ريو من تفوقه بنصف المسافة والجولة التالية من التوقفات، بينما قاتل خوسيه حتى المركز 22. وتولى بريندون زمام المبادرة مع بقاء ساعتين؛ حيث عاد كاموي إلى نقاط السيارة عالية الأداء لمواصلة استعادة السيارة رقم 7.

وحافظ بريندون على وتيرته في المقدمة في حين لفّت سيارة فيراري صاحبة المركز الثاني في وقت متأخر من الساعة الخامسة، بما جعله يحصل على فارقزمني ثمين في حال وجود سيارة أمان، والذيجاء في وقته بالفعل عندما تحطمت سيارة فانوال بعد بضع دقائق وأخلت سيارة الأمان المجال.



عندما استؤنف السباق بعد توقف دام 12 دقيقة، كان بريندون قادرًا على الفور بالقيام بتوقفه الأخير للحصول على الوقود دون أن يفقد الصدارة واجتاز بأمان المراحل النهائية وأنهى السباق بعد 222 لفة ليحقق الفريق فوزه الحادي والأربعين في سباق بطولة العالم للتحملخلال مشاركاته الثمانية والسبعين. وأكمل مايك، الذي سجل أسرع لفة في السباق في المراحل الأولى، آخر مهمة قضاها على عجلة السيارة رقم 7.



يُستأنف موسم بطولة العالم للتحملفي غضون أسبوعين فقط مع سباق سبا-فرانكورشان 6 ساعات يوم السبت 29 نيسان، وهو الجولة الأخيرة قبل انطلاق النسخة المئوية منسباق لومان 24 ساعة في 10 و11 حزيران.



