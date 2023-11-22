تويوتا جازو للسباقات يهيمن على سباق البحرين 8 ساعات بفوزه بالمركزين الأول والثاني

الوكيل الإخباري - اختتم فريق تويوتا جازو للسباقات موسم العام 2023 من بطولة العالم للتحمل التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بتحقيقه الفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات وإحرازه لقب البطولة عن فئة السائقين للمرة الخامسة على التوالي، فيما حصلت شركة تويوتا على لقب البطولة عن فئة المصنّعين، لتختتم البطولة بموسم مليء بالتحديات من أقوى المنافسين في عالم رياضة سباقات السيارات.

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حقق الفائزون بالمركز الأول، سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، لقب بطولة العالم للتحمل عن فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي على متن سيارة تويوتاGR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم8؛ ليسجّل بذلك بويمي وهارتلي اسميهما في التاريخ بعد إحراز كل منهما لقبه الرابع في البطولة عن فئة السائقين، بينما أحرز هيراكاوا اللقب ذاته في موسمي 2022 و2023 من بطولة العالم للتحمل. وفي الوقت نفسه، فاز كل من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز بالمركز الثاني في البطولة على متن سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7.



وفي تعليق له، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيوتويودا: "كانت "منافسة الرياضيين" التي خاضها فريقي تويوتا جازو للسباقات حتى النهاية الأفضل على الإطلاق. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السائقين الستة وفريق الميكانيكيين والمهندسين على هذا السباق المميز. تهانينا لسيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا على إحرازهم لقب البطولة عن فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي. والشكر موصول أيضًا لمايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الذين أحرزوا المركز الثاني على متن السيارة رقم 7، وجعلوا من هذا الفوز انتصارًا مزدوجًا".



استهل بويمي السباق من نقطة الانطلاق في المركز الأول، وأتاحت له سرعته الثابتة المحافظة على تقدمه و المنافسة على الصدارة. ورُغم الحادث الذي تعرّض له مايككونواي في وقت مبكر من السباق، والذي أدى إلى تراجعه للمركز الأخير، إلا أنه تمكّن من إجراء سلسلة من المناورات خلال ساعة واحدة، والتي كانت حاسمة لتعيده إلى المنافسة ليكون بين المراكز الثلاثة الأولى. وخلال الساعة الثانية من زمن السباق، عزّز سيباستيان بويمي تقدمه بشكل أكبر في حين اقترب مايك كونواي من المركز الثاني. وقُبيل بداية الساعة الثالثة من زمن السباق، سلّم مايك كونواي قيادة السيارة التي تحمل الرقم 7 إلى كاموي كوباياشي الذي سرعان ما سجل أسرع دورة جديدة وانتقل إلى المركز الثاني.



ومن جهة أخرى، تولى بريندون هارتلي قيادة السيارة رقم 8 وتصدر السباق مع حلول المساء، بينما تأخر عنه كاموي كوباياشي بحوالي نصف دقيقة. وأسهمت القيادة المتقنة خلال الدورات المزدحمة في استقرار ترتيب السائقين في المقدمة. و مع انقضاء نصف المسافة، سيطر خوسيه ماريا لوبيز وريو هيراكاوا على السباق على متن سيارتي تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائيتين العاليتي الأداء؛ لينفردا بالمركزين الأول والثاني.



ومع حلول الساعة الأخيرة، فرض كامويكو باياشي وبريندونهارتلي سيطرتهما على السباق على متن السيارة التي تحمل الرقم 8، إذ نجح بريندونهارتلي بالتقدم بشكل آمن بفارق 40 ثانية خلال الدورات الختامية، فيما سجل كاموي كوباياشي أسرع دورة في السباق.



وأنهى فريق تويوتا جازو للسباقات الموسم الحالي 2023 من بطولة العالم للتحمل بعد سبعة سباقات، بإجمالي 64 ساعة؛ شملت ستة انتصارات، أربعة منها بالمركزين الأول والثاني، ليُرفع رصيد الفريق إلى 45 انتصارًا منذ ظهوره الأول في بطولة العالم للتحمل عام 2012.



واستعرضت شركة تويوتا خلال سباق البحرين 8 ساعات نهجها المتعدد المسارات أمام المئات من عشاق سباقات السيارات في جناحًا خاصًا بها. ويشمل هذا النهج مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة التي تسعى شركة تويوتا من خلالها إلى تلبية احتياجات أسواق العالم من السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك سيارة تويوتا ميراي، فضلًا عن مجموعة سيارات جي آر. وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا على جهود شركة تويوتا في تحقيق مجتمع محايد للكربون وتكوين مستقبلٍ أكثر استدامة، سواء على مضمار السباق أو خارجه.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

و انطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.







