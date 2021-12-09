تويوتا ميراي .. السيارة الرسمية جناح اليابان في معرض إكسبو 2020

الوكيل الاخباري - كشفت شركة تويوتا مؤخراً عن أحدث تقنياتها المبتكرة الصديقة للبيئة خلال معرض إكسبو 2020 دبي، أحد أهم الأحداث العالمية، حيث قامت بإطلاق الجيل الجديد من تويوتا ميراي باعتبارها السيارة الرسمية لجناح اليابان بالمعرض.

اضافة اعلان

هذه السيارة الكهربائية العصرية تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين وتمتلك تقنياتٍ مبتكرة تمكنها من توفير تجربة قيادة كهربائية بالكامل بأعلى كفاءة في فئتها خاليةمن الانبعاثات الكربونية ، وتؤكد على التزام شركة تويوتا بتحقيق الحياد الكربوني، وتأمين حرية التنقل للجميع.



تويوتا ميراي التي تم اختيارها لتجسد الحرفية والابتكار وصلت إلى الجناح خلال مناسبة خاصة.

وسيقدم الجيل الجديد من هذه السيارة حلاً نوعياً لتنقل العاملين في جناح اليابان خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي الذي طال انتظاره، وشهد إعجاب الجمهور من جميع أنحاء العالممنذ أن فتح أبوابه للزوار فيبداية تشرين الثاني الماضي.



وبهذه المناسبة، قالكي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "إنه لشرفٌ عظيمٌ أن يتم اختيار تويوتا ميراي كسيارة رسمية لجناح اليابان في حدث عالمي كهذا.

فشعار إكسبو 2020 دبي"كيفية تواصل العقول وصنع المستقبل" يتمحور حول الاستدامة والتنقل والفرص، وهذه المحاور الثلاثة تتسق مع رؤية شركة تويوتا للوصول لعالم أفضل".





وأضاف:"هناك اهتمام قوي في المنطقة بالهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لمشاركة سيارة تويوتا ميراي.

فخلايا الوقود الهيدروجينية هي إحدىالتقنيات المتنوعة الكثيرة التي نعمل على تطويرها ضمن جهودنا للوصول إلى مجتمعٍ محايد للكربون وحرية التنقل للجميع".



وتعدّ سيارة تويوتا ميراي أيقونة فئة سيارات السيدان من بين طرازات تويوتا، فهي سيارة رياضية كهربائية فارهة ذات دفع خلفي وتعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، كماتقدم مزيجاً من التصميم المبهر والتقنية المتقدمة والأداء الفائق.



وتُمكِّن تقنية تويوتا المتقدمة، السيارة من توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها باستخدام خلية الوقود المتموضعة على متنها.

وتعتمد تقنية خلية الوقود التي ظهرت لأول مرة عام 1992، على استمداد الطاقة الكهربائية من التفاعل بين عنصري الهيدروجين والأوكسجين لتشغيل موتور كهربائي، ليكون الماء هو المادة الوحيدة التي تخرج من العادم.

ويتمتع الجيل الجديد من سيارة تويوتا ميراي بنطاق قيادة لا نظير له في فئتها ويبلغ 650 كيلومتراً، في حين تستغرق عملية تزويدها بالهيدروجين من ثلاث إلى خمس دقائق فقط.

وفيما يتعلق بالموتور الكهربائي في سيارة تويوتا ميراي،فهو قادرٌ على توليد طاقة تبلغ 134 كيلوواط، الأمر الذي يجعل السيارة قادرة على التسارع من سرعة 40 كيلومتراً في الساعة إلى 70 خلال 2.8 ثانية فقط.



لمعرفة مزيد عن جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي، يرجى زيارة:

expo2020-dubai.co.jp.