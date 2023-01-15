تويوتا هايلوكس تفوز للمرة الثالثة في رالي داكار 2023

الوكيل الإخباري - فاز القطري ناصر العطية (تويوتا)، اليوم الأحد، بلقب رالي داكار الخامس في مشواره والثاني على التوالي، فيما كانت تويوتا هايلوكس حليف الفوز بالمركز الاول في الرالي للمرة الثالثة.

وحسم العطية على متن تويوتا هايلوكس الجبار صدارة النسخة الحالية من الرالي المقام في السعودية بإجمالي زمن قدره 45 ساعة وثلاث دقائق و15 ثانية.

وتقدم العطية بساعة و20 دقيقة و49 ثانية على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) الذي حل ثانياً، بينما حل البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثاً بفارق ساعة و38 دقيقة و31 ثانية عن السائق القطري.

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واستطاعت تويوتا خلال سنوات الرالي الابرز في عالم الراليات على أشد الطرق وعورة – رالي داكار - ان تحقق اهم الارقام القياسية بالسرعة والتحمل وان تنطلق بقوة الى المراكز الاولى متغلبة على عدد كبير من المنافسين.







