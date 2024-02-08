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الخميس، 08-02-2024 12:27 م

تويوتا يارس تتصدر قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

Yaris Main


الوكيل الإخباري - تتصدر تويوتا يارس قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع معدل استهلاك يبلغ 20.5 كم/لتر. وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 106 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 138 نيوتن/متر، ويتصل بناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)، مما يجعلها توفّر تسارعًا قويًا وسلسًا في بداية الانطلاق، وهادئًا وفاعلًا مع السرعات العالية.اضافة اعلان

تجمع سيارة تويوتا يارس بين التصميم الأنيق وتوفيرها لأعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذين تشتهر بهم سيارات تويوتا. وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب متعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق السيارة التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها.
تتميز سيارة تويوتا يارس بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، والتي تتضمن نظام السلامة المتطور "تويوتا سيفتي سينس" (TSS)، ووسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، ونظام مساعد الفرامل (BA)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة التي تؤمّن للسائق والرّكاب الطمأنينة وراحة البال.
تتجهّز سيارة تويوتا يارس بأحدث التكنولوجيا التي تخدم السائق خلال رحلته، وتؤمّن له وللركاب ترفيهًا لا محدود. فهي تضم شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات المزودة بنظامي "أبل كاربلاي" Apple CarPlay و"أندرويد أوتو" Android Auto، ومنفذ "يو إس بي" على الوحدة الرئيسية، ومنفذي "يو إس بي" في الكونسول الخلفي لتمكّن الركّاب من وصل أجهزة الوسائط الخارجية بكل يسر وسهولة.
ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرضها في شارع مكة في عمّان لاستكشاف سيارة تويوتا يارس؛ الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وانستغرام لمعرفة آخر الأخبار والاطلاع على أحدث سيارات تويوتا المتوفّرة في الأردن.

 




 

 


 

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