الوكيل الاخباري - ربما تكون قد سمعت عن طرح HUAWEI Band 6؛ أحدث سوار ذكي من هواوي في الأسواق.

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يأتي هذا السوار الرائع مزودًا بمراقبة طوال اليوم لمستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، وشاشة كبيرة عالية الدقة، وعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى أسبوعين، ليكون بذلك خيارًا مناسبًا للشباب والمهتمين بمراقبة صحتهم ولياقتهم البدنية.

إليك ثلاثة أسباب تدفعك لاقتناء سوار HUAWEI Band 6:

مراقبة صحية مستمرة وذات جودة عالية



يوفر أحدث سوار أنيق من هواوي مراقبة طوال اليوم لتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو مؤشر مهم على صحة الشخص ومستويات اللياقة البدنية لديه.

يمكنك أيضًا تتبع أداء ضربات قلبك باستخدام تقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0، والتي تراقب معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع.

وبعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخروج للاستمتاع بيومك، فإن معرفة نوعية نومك ونمطه هو مفتاح العيش بأسلوب حياة سلسة.

بفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، يمكنك معرفة جودة نومك من خلال البيانات مثل، تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والتنفس أثناء النوم، وتحليلات البيانات الضخمة التي تساعد جميعها في قياس جودة نومك.

وأخيرًا، تتبّع استرخاءك باستخدام البيانات في الوقت الفعلي بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح لك بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.



شاشة أنيقة عالية الدقة تطلق العنان لأسلوبك



لقد غيّر سوار HUAWEI Band 6 فكرة أن الأساور الذكية عبارة عن ملحقات أو أدوات تقنية تستخدم لتتبع اللياقة البدنية والصحة فقط.

يأتي السوار الذكي الأنيق من هواوي بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.47 بوصة، بمعنى أنه يمكنك الحصول على مساحة عرض أكبر لعرض المزيد من المحتوى ومشاهدة المزيد من الإشعارات.

ومع ضوابط ذكية بديهية، يمكنك التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة اللمس بهاتفك الذكي للتنقل وإكمال المهام.

وعلاوة على ذلك، فإن سوار HUAWEI Band 6 أنيق ويتماشى مع الموضة، فهو يأتي بثلاثةألوان نابضة بالحياة: Graphite Black، Sakura Pink، وForest Green.

ونظرًا لأنك سترتديها طوال اليوم على الأرجح، يسعدك أن تعرف أن سوار HUAWEI Band 6 يزن 18 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم.



بطارية تدوم لمدة أسبوعين كاملين



طاقة عالية وكثيرة، هذا هو سوار HUAWEI Band 6.

تدعم مجموعة الشرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة الذكية في أحدث سوار ذكي من هواوي.

يمكن أن يستمر سوار HUAWEI Band 6 لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعمالسوار الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي.

ويمكن أن يمنحك الشحن لمدة خمس دقائق يومين من الاستخدام المعتاد لهذا السوار الذكي.



مع سوار HUAWEI Band 6، يمكنك اكتشاف التمارين تلقائيًا بالإضافة إلى 96 وضعًا مثبتًا مسبقًا، إلى جانب مجموعة من الميزات الذكية والمثيرة التي تجعل الحياة اليومية أكثر سلاسة مثل، التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة، والمكالمات الواردة، وتذكيرات الرسائل، وإعداد المنبه، ومصراع الكاميرا عن بُعد الذي يسمح لك بالتقاط الصور عندما لا تحمل هاتفك، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى.



في الأردن، يتوفر سوارHUAWEI Band 6 في الأردن بسعر 49 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي؛GraphiteBlack، Sakura Pink، وForest Green.

يمكنك اقتناؤه عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط:

https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.